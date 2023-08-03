Кто в Лиге Европы? Определены возможные соперники Зари, среди них – Днепр-1

Стало известно, какие команды сыграют в 3-м раунде квалификации (Q3) Лиги Европы, и определены потенциальные соперники «Зари».

Второй по силе еврокубковый турнир стартует с матчей 3-го раунда квалификации (10 и 17 августа). «Днепр-1» встретится с пражской «Славией». Пары были определены жеребьевкой и состоят, в основном, из команд, выбывших на стадии Q2 Лиги чемпионов. Победители Q3 выйдут в Q4 Лиги Европы, а проигравшие перейдут в Q4 Лиги конференций.

Луганская «Заря», бронзовый призер УПЛ, вступит в борьбу с 4-го раунда. Соперником может стать даже «Днепр-1», если пройдет пражскую «Славию» в Q3 и будет вытянут на жеребьевке для луганчан. На стадии Q4 ЛЕ командам из одной страны разрешено играть друг против друга.

Победители Q4 ЛЕ выйдут в групповой раунд Лиги Европы, а проигравшие перейдут в групповой раунд Лиги конференций. Таким образом, луганской Заре уже гарантирована евроосень, а Днепру-1 – еще нет. Днепрянам надо выиграть хотя бы одно из двух следующих противостояний.

Потенциальные соперники луганской Зари в Q4 Лиги Европы

Лугано (Швейцария)

Жальгирис (Литва) / Хеккен (Швеция)

Карабах (Азербайджан) / ХИК Хельсинки (Финляндия)

Зриньски (Босния) / Брейдаблик (Исландия)

Астана (Казахстан) / Лудогорец (Болгария)

Олимпиакос (Греция) / Генк (Бельгия)

Славия Прага (Чехия) / Днепр-1 (Украина)

Победитель дуэли Шериф (Молдова) / БАТЭ (беларусь) не будет соперником Зари, так как Украину со страной-агрессором рб разводят по разным парам.

Лига Европы 2023/24

Пары 3-го раунда квалификации, 10 и 17 августа

Путь чемпионов

Жальгирис (Литва) – Хеккен (Швеция)

Карабах (Азербайджан) – ХИК Хельсинки (Финляндия)

Зриньски (Босния) – Брейдаблик (Исландия)

Шериф (Молдова) – БАТЭ (беларусь)

Астана (Казахстан) – Лудогорец (Болгария)

Основной путь

Олимпиакос (Греция) – Генк (Бельгия)

Славия Прага (Чехия) – Днепр-1 (Украина)

Посев для 4-го раунда квалификации, 24 и 31 августа (жеребьевка – 7 августа)

Команды 1-го приоритета (включая Зарю) могут сыграть против 3-го или 4-го приоритета.