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Лига Европы
03 августа 2023, 07:50 | Обновлено 03 августа 2023, 08:24
858
1

Кто в Лиге Европы? Определены возможные соперники Зари, среди них – Днепр-1

Второй по силе еврокубковый турнир стартует с матчей 3-го раунда квалификации

03 августа 2023, 07:50 | Обновлено 03 августа 2023, 08:24
858
1
Кто в Лиге Европы? Определены возможные соперники Зари, среди них – Днепр-1
ФК Заря Луганск

Стало известно, какие команды сыграют в 3-м раунде квалификации (Q3) Лиги Европы, и определены потенциальные соперники «Зари».

Второй по силе еврокубковый турнир стартует с матчей 3-го раунда квалификации (10 и 17 августа). «Днепр-1» встретится с пражской «Славией». Пары были определены жеребьевкой и состоят, в основном, из команд, выбывших на стадии Q2 Лиги чемпионов. Победители Q3 выйдут в Q4 Лиги Европы, а проигравшие перейдут в Q4 Лиги конференций.

Луганская «Заря», бронзовый призер УПЛ, вступит в борьбу с 4-го раунда. Соперником может стать даже «Днепр-1», если пройдет пражскую «Славию» в Q3 и будет вытянут на жеребьевке для луганчан. На стадии Q4 ЛЕ командам из одной страны разрешено играть друг против друга.

Победители Q4 ЛЕ выйдут в групповой раунд Лиги Европы, а проигравшие перейдут в групповой раунд Лиги конференций. Таким образом, луганской Заре уже гарантирована евроосень, а Днепру-1 – еще нет. Днепрянам надо выиграть хотя бы одно из двух следующих противостояний.

Потенциальные соперники луганской Зари в Q4 Лиги Европы

  • Лугано (Швейцария)
  • Жальгирис (Литва) / Хеккен (Швеция)
  • Карабах (Азербайджан) / ХИК Хельсинки (Финляндия)
  • Зриньски (Босния) / Брейдаблик (Исландия)
  • Астана (Казахстан) / Лудогорец (Болгария)
  • Олимпиакос (Греция) / Генк (Бельгия)
  • Славия Прага (Чехия) / Днепр-1 (Украина)

Победитель дуэли Шериф (Молдова) / БАТЭ (беларусь) не будет соперником Зари, так как Украину со страной-агрессором рб разводят по разным парам.

Лига Европы 2023/24

Пары 3-го раунда квалификации, 10 и 17 августа

Путь чемпионов

  • Жальгирис (Литва) – Хеккен (Швеция)
  • Карабах (Азербайджан) – ХИК Хельсинки (Финляндия)
  • Зриньски (Босния) – Брейдаблик (Исландия)
  • Шериф (Молдова) – БАТЭ (беларусь)
  • Астана (Казахстан) – Лудогорец (Болгария)

Основной путь

  • Олимпиакос (Греция) – Генк (Бельгия)
  • Славия Прага (Чехия) – Днепр-1 (Украина)

Посев для 4-го раунда квалификации, 24 и 31 августа (жеребьевка – 7 августа)

Команды 1-го приоритета (включая Зарю) могут сыграть против 3-го или 4-го приоритета.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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suforza1921
Потенційний варіант зустрічі Зорі і Дніпра не найгірший. Гарантованих чотири очки (або 0,800 бали) у таблицю коефіцієнтів, участь одного із наших клубка у ЛЄ, а іншого у ЛК. Але Дніпру для початку треба пройти Славію, що зробити буде непросто.
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