Кто в Лиге Европы? Определены возможные соперники Зари, среди них – Днепр-1
Второй по силе еврокубковый турнир стартует с матчей 3-го раунда квалификации
Стало известно, какие команды сыграют в 3-м раунде квалификации (Q3) Лиги Европы, и определены потенциальные соперники «Зари».
Второй по силе еврокубковый турнир стартует с матчей 3-го раунда квалификации (10 и 17 августа). «Днепр-1» встретится с пражской «Славией». Пары были определены жеребьевкой и состоят, в основном, из команд, выбывших на стадии Q2 Лиги чемпионов. Победители Q3 выйдут в Q4 Лиги Европы, а проигравшие перейдут в Q4 Лиги конференций.
Луганская «Заря», бронзовый призер УПЛ, вступит в борьбу с 4-го раунда. Соперником может стать даже «Днепр-1», если пройдет пражскую «Славию» в Q3 и будет вытянут на жеребьевке для луганчан. На стадии Q4 ЛЕ командам из одной страны разрешено играть друг против друга.
Победители Q4 ЛЕ выйдут в групповой раунд Лиги Европы, а проигравшие перейдут в групповой раунд Лиги конференций. Таким образом, луганской Заре уже гарантирована евроосень, а Днепру-1 – еще нет. Днепрянам надо выиграть хотя бы одно из двух следующих противостояний.
Потенциальные соперники луганской Зари в Q4 Лиги Европы
- Лугано (Швейцария)
- Жальгирис (Литва) / Хеккен (Швеция)
- Карабах (Азербайджан) / ХИК Хельсинки (Финляндия)
- Зриньски (Босния) / Брейдаблик (Исландия)
- Астана (Казахстан) / Лудогорец (Болгария)
- Олимпиакос (Греция) / Генк (Бельгия)
- Славия Прага (Чехия) / Днепр-1 (Украина)
Победитель дуэли Шериф (Молдова) / БАТЭ (беларусь) не будет соперником Зари, так как Украину со страной-агрессором рб разводят по разным парам.
Лига Европы 2023/24
Пары 3-го раунда квалификации, 10 и 17 августа
Путь чемпионов
- Жальгирис (Литва) – Хеккен (Швеция)
- Карабах (Азербайджан) – ХИК Хельсинки (Финляндия)
- Зриньски (Босния) – Брейдаблик (Исландия)
- Шериф (Молдова) – БАТЭ (беларусь)
- Астана (Казахстан) – Лудогорец (Болгария)
Основной путь
- Олимпиакос (Греция) – Генк (Бельгия)
- Славия Прага (Чехия) – Днепр-1 (Украина)
Посев для 4-го раунда квалификации, 24 и 31 августа (жеребьевка – 7 августа)
Команды 1-го приоритета (включая Зарю) могут сыграть против 3-го или 4-го приоритета.
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