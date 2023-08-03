Лига Европы03 августа 2023, 01:12 | Обновлено 03 августа 2023, 01:52
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Названо время матчей Днепра-1 и Славии в квалификации Лиги Европы
Поединки пройдут 10 августа в 20:00 в Праге и 17 августа в 21:00 в Кошице
03 августа 2023, 01:12 | Обновлено 03 августа 2023, 01:52
184
0
Стало известно расписание встреч «Днепра-1» с пражской «Славией» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы.
Первая игра состоится в Праге, столице Чехии, 10 августа в 20:00 по Киеву.
Ответный матч пройдет в словацком городе Кошице 17 августа в 21:00 по Киеву.
Информация о трансляциях и билетах на матчи будет обнародована вскоре.
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