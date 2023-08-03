Названо время матчей Днепра-1 и Славии в квалификации Лиги Европы

Стало известно расписание встреч «Днепра-1» с пражской «Славией» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы.

Первая игра состоится в Праге, столице Чехии, 10 августа в 20:00 по Киеву.

Ответный матч пройдет в словацком городе Кошице 17 августа в 21:00 по Киеву.

Информация о трансляциях и билетах на матчи будет обнародована вскоре.