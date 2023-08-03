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Лига Европы
03 августа 2023, 01:12 | Обновлено 03 августа 2023, 01:52
184
0

Названо время матчей Днепра-1 и Славии в квалификации Лиги Европы

Поединки пройдут 10 августа в 20:00 в Праге и 17 августа в 21:00 в Кошице

03 августа 2023, 01:12 | Обновлено 03 августа 2023, 01:52
184
0
Названо время матчей Днепра-1 и Славии в квалификации Лиги Европы
СК Днепр-1

Стало известно расписание встреч «Днепра-1» с пражской «Славией» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы.

Первая игра состоится в Праге, столице Чехии, 10 августа в 20:00 по Киеву.

Ответный матч пройдет в словацком городе Кошице 17 августа в 21:00 по Киеву.

Информация о трансляциях и билетах на матчи будет обнародована вскоре.

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Лига Европы Днепр-1 Днепр-1 - Славия Славия - Днепр-1 Славия Прага даты и время матчей
Источник СК Днепр-1
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