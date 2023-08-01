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  4. Будет поездка в Чехию. С кем сыграет Днепр-1 в Лиге Европы?
Лига Европы
01 августа 2023, 22:50 | Обновлено 01 августа 2023, 23:10
4546
4

Будет поездка в Чехию. С кем сыграет Днепр-1 в Лиге Европы?

Клуб из Днепра-1 встретится со Славией из Праги в 3-м раунде квалификации ЛЕ

01 августа 2023, 22:50 | Обновлено 01 августа 2023, 23:10
4546
4
Будет поездка в Чехию. С кем сыграет Днепр-1 в Лиге Европы?
СК Днепр-1

Вечером 1 августа в Афинах прошел ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов между «Панатинаикосом» и «Днепром-1».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первая игра на условно домашнем поле в словацком Кошице завершилась поражением днепрян (1:3). Во втором матче в Афинах зафиксирована ничья (2:2), и противостояние завершилось в пользу Панатинаикоса.

Греческий Панатинаикос вышел в 3-й раунд ЛЧ на французский Марсель, за который выступает украинский хавбек Руслан Малиновский.

Днепр-1 сыграет против Славии из Праги в квалификации Q3 Лиги Европы, матчи пройдут 10 и 17 августа. Первая игра состоится в Чехии, а в ответная – на условно домашней арене днепрян в словацком Кошице.

Лига чемпионов. 2-й раунд квалификации

Ответный матч, Афины, 1 августа

Панатинаикос (Греция) – Днепр-1 (Украина) – 2:2

Голы: Шпорар, 15, 69 – Довбик, 23, Сарапий, 54

Удаление: Танчик, 75

Первый матч – 3:1

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Панатинаикос Днепр-1 Лига чемпионов Панатинаикос - Днепр-1 Лига Европы Славия Прага статистические расклады Марсель
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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nivavn
Ну влитять ще Славії, то це вже ВСЬО, чи ще з кимось будуть мучитись? ДОВБИчКи...
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