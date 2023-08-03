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Англия
03 августа 2023, 00:23 | Обновлено 03 августа 2023, 00:35
353
0

ФОТО. И снова девочка. Зинченко стал папой во второй раз

В семье Влады и Александра родился второй ребенок

03 августа 2023, 00:23 | Обновлено 03 августа 2023, 00:35
353
0
ФОТО. И снова девочка. Зинченко стал папой во второй раз
Instagram. Александр Зинченко с дочкой

Украинский футболист английского «Арсенала» Александр Зинченко во второй раз стал папой.

В семье Влады и Александра родился второй ребенок, и это снова девочка.

Зинченко опубликовал фото и написал в соцсетях: «Добро пожаловать в этот мир, наша принцесса. 2 августа 2023».

Супружеская пара также воспитывает дочку Еву, которая родилась ровно два года назад.

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Александр Зинченко Влада Зинченко рождение ребенка фото lifestyle Ева Зинченко выбор редакции
Источник Instagram
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