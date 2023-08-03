ФОТО. И снова девочка. Зинченко стал папой во второй раз

Украинский футболист английского «Арсенала» Александр Зинченко во второй раз стал папой.

В семье Влады и Александра родился второй ребенок, и это снова девочка.

Зинченко опубликовал фото и написал в соцсетях: «Добро пожаловать в этот мир, наша принцесса. 2 августа 2023».

Супружеская пара также воспитывает дочку Еву, которая родилась ровно два года назад.