Англия03 августа 2023, 00:23 | Обновлено 03 августа 2023, 00:35
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ФОТО. И снова девочка. Зинченко стал папой во второй раз
В семье Влады и Александра родился второй ребенок
03 августа 2023, 00:23 | Обновлено 03 августа 2023, 00:35
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Украинский футболист английского «Арсенала» Александр Зинченко во второй раз стал папой.
В семье Влады и Александра родился второй ребенок, и это снова девочка.
Зинченко опубликовал фото и написал в соцсетях: «Добро пожаловать в этот мир, наша принцесса. 2 августа 2023».
Супружеская пара также воспитывает дочку Еву, которая родилась ровно два года назад.
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