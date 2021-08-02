ФОТО. Александр Зинченко стал отцом

Игрок сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко стал отцом девочки. Новость об этом в Instagram сообщил сам футболист.
Отметим, что Александр не смог присутствовать на родах, поскольку находится на сборах в составе «Манчестер Сити». Он связался с женой по видеосвязи, видно, что игрок не сдерживал эмоций.
«Родная, спасибо тебе. Вы - моя жизнь», - написал Зинченко.
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Источник — Sport.ua
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