ФОТО. Александр Зинченко стал отцом

Игрок сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко стал отцом девочки. Новость об этом в Instagram сообщил сам футболист.

Отметим, что Александр не смог присутствовать на родах, поскольку находится на сборах в составе «Манчестер Сити». Он связался с женой по видеосвязи, видно, что игрок не сдерживал эмоций.

«Родная, спасибо тебе. Вы - моя жизнь», - написал Зинченко.