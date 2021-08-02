ФОТО. Александр Зинченко стал отцом

Влада подарила украинскому футболисту девочку

  • 02.08.2021 11:42
  • 2104 просмотра
  • 3 комментария
ФОТО. Александр Зинченко стал отцом
© Инстаграм Влады Зинченко

Игрок сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко стал отцом девочки. Новость об этом в Instagram сообщил сам футболист.

Отметим, что Александр не смог присутствовать на родах, поскольку находится на сборах в составе «Манчестер Сити». Он связался с женой по видеосвязи, видно, что игрок не сдерживал эмоций.

«Родная, спасибо тебе. Вы - моя жизнь», - написал Зинченко.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 02.08.2021 12:01
    0
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 02.08.2021 12:01
    +1
    Поздравление! Пусть всё будет у вас хорошо!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 02.08.2021 11:53
    +3
    Вітання!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 02.08.2021 11:53
    +3
    Вітання!
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 02.08.2021 12:01
    +1
    Поздравление! Пусть всё будет у вас хорошо!
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 02.08.2021 12:01
    0
    Ссылка
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