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Кубок Украины
Прикарпатье
02.08.2023 15:00 – FT 2 : 1
Карпаты Львов
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Кубок Украины
02 августа 2023, 17:20 |
6606
9

Карпаты сенсационно вылетели из Кубка Украины

Команда Мирона Маркевича проиграла «Прикарпатью»

02 августа 2023, 17:20 |
6606
9
Карпаты сенсационно вылетели из Кубка Украины
ФК Карпаты Львов

Второй раунд Кубка Украины уже подарил громкую сенсацию. Топ-фаворит Первой лиги, львовские «Карпаты», проиграли «Прикарпатью» со счетом 1:2. Дубль в ворота команды Мирона Маркевича оформил Юрий Радульский.

Кубок Украины. 1/64 финала

«Прикарпатье» – «Карпаты» – 2:1
Голы: Радульский 25, 73 – Галенков 82

На 43-й минуте Попчук (Прикарпатье) не реализовал пенальти (штанга).

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Прикарпатье Ивано-Франковск Карпаты Львов Кубок Украины по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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googlle
і у чому тут сенсація?
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+6
Назарій Глухенький
"Карпати" знов програли в футбол ... класика
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+1
Umidulla Abdurazzokov
У Карпат задача в УПЛ выйти.
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+1
Dmytro Dmytro
В чому сенсація? Галенков,Кожанов і Ільющенков з основи,решта молодняк.
Ответить
+1
PUMA
Так Маркевичь,сказал что молодёжка будет играть.В чём тут сенсация ?
Ответить
+1
Gargantua
там начебто збирались другий склад виставити.
мабуть і виставили
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+1
dudigo78
6 гравців ю 18, які ще весною на область грали і зливали всяким селам. Тут добре, що без розгрому. Самого Маркевича на матчі не було
Ответить
0
shoko
А що ви від пенсіонера хотіли? )) Шановного, але всеж вже пенсіонера ))
Ответить
0
PUMA
Я бы вообще это к протесту отнёс по поводу того что 8 клубок уж слишком в дальних стадиях стартуют 
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0
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