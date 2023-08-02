Кубок Украины
02.08.2023 15:00 – FT 2 : 1
Кубок Украины02 августа 2023, 17:20 |
6606
9
Карпаты сенсационно вылетели из Кубка Украины
Команда Мирона Маркевича проиграла «Прикарпатью»
02 августа 2023, 17:20 |
6606
9
Второй раунд Кубка Украины уже подарил громкую сенсацию. Топ-фаворит Первой лиги, львовские «Карпаты», проиграли «Прикарпатью» со счетом 1:2. Дубль в ворота команды Мирона Маркевича оформил Юрий Радульский.
Кубок Украины. 1/64 финала
«Прикарпатье» – «Карпаты» – 2:1
Голы: Радульский 25, 73 – Галенков 82
На 43-й минуте Попчук (Прикарпатье) не реализовал пенальти (штанга).
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мабуть і виставили