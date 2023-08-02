Карпаты сенсационно вылетели из Кубка Украины

Второй раунд Кубка Украины уже подарил громкую сенсацию. Топ-фаворит Первой лиги, львовские «Карпаты», проиграли «Прикарпатью» со счетом 1:2. Дубль в ворота команды Мирона Маркевича оформил Юрий Радульский.

Кубок Украины. 1/64 финала

«Прикарпатье» – «Карпаты» – 2:1

Голы: Радульский 25, 73 – Галенков 82

На 43-й минуте Попчук (Прикарпатье) не реализовал пенальти (штанга).