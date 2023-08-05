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02.08.2023 15:00 – FT 2 : 1
Карпаты Львов
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Кубок Украины
05 августа 2023, 03:45 | Обновлено 05 августа 2023, 04:24
116
0

РЫПАН: «Лазарет заполнен. Против Карпат пришлось кинуть в бой резервистов»

Наставник «Прикарпатья» рассказал о победе над львовскими «Карпатами»

05 августа 2023, 03:45 | Обновлено 05 августа 2023, 04:24
116
0
РЫПАН: «Лазарет заполнен. Против Карпат пришлось кинуть в бой резервистов»
УАФ. Олег Рыпан

Главный тренер «Прикарпатья» Олег Рыпан рассказал о том, что помогло его подопечным одержать верх над львовскими «Карпатами» (2:1) в поединке 2-го предварительного раунда Кубка Украины:

«Я владел информацией, что «Карпаты» едут в Ивано-Франковск не основным составом. Но поскольку группа ведущих игроков «Прикарпатья» сейчас в лазарете из-за повреждений, пришлось бросать в бой резервистов, и поэтому обе команды находились примерно в одинаковых условиях.

В частности, Андрей Бобынец вообще ранее не защищал ворота «Прикарпатья» в официальных поединках. Полагаю, что он, как и его партнеры, проявил себя с лучшей стороны. Если бы при счете 1:0 в нашу пользу Глеб Попчук реализовал пенальти, то можно было бы смело снимать с повестки дня вопрос о победителе, однако за «Карпаты» сыграла штанга, и напряжение исчезло только с финальным свистком.

Также стоит выделить воспитанника местного футбола Юрия Радульского, оформившего дубль.

Если победим в 3-м раунде, то к нам придет команда из элитного дивизиона. В «Прикарпатье» много молодежи, и такое противостояние принесло бы ей немало пользы».

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Кубок Украины по футболу Прикарпатье Ивано-Франковск Олег Рыпан Карпаты Львов Андрей Бобынец Глеб Попчук Юрий Радульский
Источник Украинская ассоциация футбола
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