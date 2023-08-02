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Кубок Украины
Прикарпатье
02.08.2023 15:00 - : -
Карпаты Львов
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Кубок Украины
02 августа 2023, 09:41 | Обновлено 02 августа 2023, 10:44
339
0

Прикарпатье – Карпаты. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 2-го предварительного раунда Кубка Украины в 15:00

02 августа 2023, 09:41 | Обновлено 02 августа 2023, 10:44
339
0
Прикарпатье – Карпаты. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Прикарпатье

2 августа команды ПФЛ играют поединки 2-го предварительного раунда Кубка Украины.

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В 15:00 по Киеву сыграют «Прикарпатье» и «Карпаты».

Поединок состоится в Ивано-Франковске на стадионе «Рух».

Прикарпатье – Карпаты. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Прикарпатье Ивано-Франковск Карпаты Львов Кубок Украины по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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