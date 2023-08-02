Шевченко & Co. Самые дорогие покупки Моуриньо в топ-клубах, где он работал

60-летний Жозе Моуриньо, как бы того не хотели его персональные критики, продолжает оставаться одним из наиболее колоритных футбольных специалистов современности. Португальцу, которого в прежние годы гораздо чаще, нежели сейчас, называли «Особенным», удалось выиграть практически все значимые трофеи на клубном уровне, для чего Жозе всегда требовал от своих работодателей покупать самых сильных и качественных из доступных на рынке игроков.

Неудивительно, что за всю тренерскую карьеру Жозе Моуриньо клубы, в которых он работал, потратили на подписание новичков под требования португальского специалиста 1,85 миллиарда евро. Давайте вспомним самые дорогие покупки «Особенного» в разрезе каждого топ-клуба, в котором он работал…

Порту: Бенни Маккарти. 3,5 миллиона евро

Twitter. Жозе Моуриньо и Бенни Маккарти

В Порту Моуриньо работал с января 2002 по июнь 2004 годов. Этот клуб можно считать первым топовым в самостоятельной тренерской карьере португальца, так как опыт работы в Бенфике в 2000 году ограничился для Жозе лишь несколькими месяцами. А вот именно с Порту Моуриньо удалось выбраться на европейский футбольный Олимп. Сперва в 2003-м «драконы» взяли Кубок УЕФА, а в следующем году сенсационно стали победителями Лиги чемпионов, что и открыло дорогу для Моуриньо в мир элитарных тренеров.

Самым дорогим входящим трансфером Порту при Моуриньо был южноафриканский форвард Бенни Маккарти. На его подписание «драконы» летом 2003 года потратили 3,5 миллиона евро, которые были переведены на счета Сельты. При этом, сперва Порту на сезон арендовал нападающего у испанцев, а когда тот пришелся ко двору, то договорился о полноценном трансфере.

Всего за Порту Маккарти провел 123 поединка, в которых забил 57 мячей. Покинул португальский клуб Бенни в 2006-м, когда Моуриньо уже второй сезон работал с Челси. Примечательно, что южноафриканец также, как и его экс-коуч в Порту, подался на Туманный Альбион. Его контракт у Порту за 3,7 миллиона евро выкупил Блэкберн, где Маккарти провел еще три с половиной сезона, причем весьма ударных – 52 гола в 140 матчах.

Завершил карьеру Маккарти летом 2013 года на родине в ЮАР. Его последним клубом стал Орландо Пайретс. Ныне 45-летний Бенни занимает пост тренера нападающих в Манчестер Юнайтед.

Челси: Андрей Шевченко. 43,88 миллиона евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо и Андрей Шевченко

В Челси Жозе Моуриньо имеет два периода работы. Первый пришелся на 2004-2007 годы, а второй – на 2013-2015-й. С «синими» португальский специалист трижды побеждал в английской Премьер-лиге, также три раза выигрывал Кубок английской лиги и по разу – Кубок и Суперкубок Англии, а вот на континентальном уровне преуспеть так и не смог.

Наиболее ценным с точки зрения расходов клубного бюджета новичком для Челси в период работы там Моуриньо стал украинский нападающий Андрей Шевченко. Легендарного форварда «синие» летом 2006 года выкупили у Милана, воспользовавшись определенными финансовыми проблемами у итальянского клуба, а также желанием супруги футболиста жить и растить детей в Лондоне. При этом, трансфер Шевченко, как впоследствии утверждал ряд источников, заслуживающих уважения, был вовсе не требованием к клубу со стороны Моуриньо, а прихотью тогдашнего собственника Челси олигарха Романа Абрамовича. Именно россиянин настоял на переезде на Стэмфорд Бридж украинца, а потому сильно удивляться обстоятельству, что заиграть в Челси у Шевченко так и не удалось, вряд ли стоит.

В конечном итоге, именно Челси для Шевченко стал началом конца блестящей карьеры. Окончательно повесил бутсы на гвоздь украинский форвард в родном Динамо в 2012-м, после проведения в Украине и Польше финальной части чемпионата Европы. Впоследствии Шевченко стал тренером, отработав пять весьма успешных лет во главе сборной Украины, и два катастрофически неудачных месяца вместе с Дженоа…

Что касается карьеры в Челси, то здесь Шевченко особо похвастаться нечем – лишь 22 забитых мяча в 77 матчах, и это явно не тот результат, на который рассчитывал Абрамович.

Интер: Диего Милито. 28 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо и Диего Милито

В Интере Жозе Моуриньо провел два невероятно успешных для этой команды и себя самого года работы – с 2008-го по 2010-й. За это время «нерадзурри» выиграли два чемпионских титула, Кубок и Суперкубок Италии, а также в 2010-м в третий раз в истории и впервые за 45 лет стали триумфаторами Лиги чемпионов, прародителем которой является Кубок европейских чемпионов.

Летом 2009 года Моуриньо убедил боссов Интера потратить 28 миллионов евро на покупку у Дженоа аргентинского форварда Диего Милито. И ставка на этого бомбардира абсолютно сыграла, так как он забил 22 мяча в 35 поединках Серии А-2009/10, а также 6 мячей в 11 матчах тогдашнего розыгрыша Лиги чемпионов. Именно Милито отличился дублем в воротах Баварии в финальном противостоянии самого престижного клубного турнира Европы в 2010-м, принеся массу положительных эмоций всем поклонникам Интера.

В целом Милито задержался в Интере на дольше, нежели Моуриньо. Только летом 2014-го, полностью отработав свой контракт, Диего отбыл на родину, заключив соглашение с Расингом из Авельянеды, где в 2016-м и объявил о завершении карьеры. Впоследствии Милито недолго поработал спортивным директором родного для него Расинга, а сейчас, в свои 44 года, несколько отошел в сторону от активной деятельности в футболе.

Реал: Лука Модрич. 35 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо и Лука Модрич

Трехлетний период работы в Реале (с лета 2010-го по лето 2013-го) большинство обозревателей оценивают для Моуриньо как начало стагнации. Именно в этот момент у португальского наставника начали прослеживаться определенные проблемы с мотивацией, так как он очень рано в своей карьере достиг пика, если не абсолютного максимума, а постоянно оставаться там – это непосильная задача абсолютно для любого.

Впрочем, с Реалом Моуриньо все-таки по разу выигрывал в чемпионате, Кубке и Суперкубке Испании, а самым дорогим новичком «бланкос» при наставничестве португальца является хорватский хавбек Лука Модрич. За него Реалу пришлось выплатить 35 миллионов евро, которые были переведены на счета Тоттенхэма. Сложно сказать, мог ли Моуриньо тогда представить, насколько культовой фигурой окажется Модрич для Сантьяго Бернабеу, ведь в свои 37 лет Лука до сих пор продолжает оставаться одним из лидеров мадридской топ-команды. К настоящему моменту на счету хорватского хавбека уже 488 матчей за Реал, в которых он отличился 37 забитыми мячами и 77 результативными передачами. Кроме того, с «бланкос» Модрич трижды выигрывал Ла Лигу, а также по пять раз побеждал в Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира, а в 2018-м стал первым, кому удалось прервать многолетнюю гегемонию Месси и Роналду в борьбе за Золотой мяч.

Манчестер Юнайтед: Поль Погба. 105 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо и Поль Погба

Период работы в Манчестер Юнайтед изначально воспринимался аналитиками как обоюдная возможность и для «красных дьяволов», и для Моуриньо, проявив синергию, вновь вернуться на самую вершину. Но за два года сотрудничества этого так и не случилось, а главной победой португальца с МЮ является выигрыш Лиги Европы в сезоне-2016/17.

Однако именно в Манчестер Юнайтед Моуриньо осуществил свой самый дорогостоящий входящий трансфер в тренерской карьере. Очевидно, памятуя успех с Лукой Модричем, «Особенный» решил пойти на выкуп у Ювентуса за 105 миллионов евро, ставшие на какое-то время мировым рекордом, французского хавбека Поля Погба. Тот ранее уже был в структуре МЮ, но не получив шанса раскрыться, отбыл в Турин, где и стал звездой европейского футбола. Впрочем, возвращение на Олд Траффорд не принесло Погба ни малейшего успеха: он играл достаточно часто, но, как правило, получал лишь критику, а вовсе не похвалу от болельщиков и прессы.

В итоге Моуриньо был уволен из МЮ в декабре 2018-го, а Погба провел в стане «красных дьяволов» после того еще три с половиной сезона, прежде чем на правах свободного агента опять «свинтить» в Ювентус. Впрочем, на этот раз переезд в Турин не стал для Поля правильным решением, и теперь с ним маются уже боссы «старой синьоры»…

Тоттенхэм: Джовани Ло Чельсо. 32 миллиона евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо и Джованни Ло Чельсо

Просидев почти год без работы после увольнения из МЮ, Моуриньо в ноябре 2019 года принял предложение возглавить Тоттенхэм. Этот клуб, который по-прежнему считается одним из английских грандов, уже крайне давно не выигрывал чего-то серьезного, а потому возможность сотрудничества с некогда величайшим коучем континента Моуриньо виделась для боссов «шпор» весьма привлекательным вариантом.

Впрочем, за полтора года работы с Тоттенхэмом Моуриньо так и не сумел ничего выиграть, что случилось впервые в его карьере с момента начала восхождения на вершину с Порту. Да и большинство трансферов португальца со «шпорами» были откровенно разочаровывающими. Самым дорогим из них для клуба оказался аргентинский хавбек Бетиса Джовани Ло Чельсо, за которого было выплачено 32 миллиона евро в виде отступных. При этом, изначально «шпоры» арендовали футболиста на год, заплатив за это еще 16 миллионов, а потому общие расходы на трансфер Ло Чельсо составляют почти 50 миллионов евро.

Моуриньо довольно стабильно ставил Ло Чельсо в состав Тоттенхэма, и аргентинец провел при «Особенном» 52 поединка за «шпор», отличиться в которых сумел лишь 8 голами и 6 ассистами. После того, как Жозе отправили в отставку, судьба Джовани в лондонском клубе на какое-то время оказалась под вопросом. В конечном итоге, в январе минувшего года «шпоры» отдали хавбека в аренду в Вильярреал, где Ло Чельсо за полтора сезона так и не смог снова выйти на топ-уровень выступлений, и сейчас, вернувшись обратно в Тоттенхэм и имея еще двухлетний срок действия контракта, находится в откровенно подвешенном состоянии.

Рома: Тэмми Абрахам. 41 миллион евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянскую Рому Моуриньо возглавляет с лета 2021 года, сменив у руля команды своего соотечественника и экс-коуча Шахтера Паулу Фонсеку. Однако, как и его предшественнику, Жозе пока не удается вновь сделать из «волков» лучшую команду в итальянской Серии А. Более того, за два года с Моуриньо Рома даже не превзошла лучший результат Фонсеки – пятое место в чемпионате, а дважды кряду финишировала шестой. Но на континентальном уровне «Особенный» показывает собственникам римского клуба, что еще способен брать трофеи – в частности, в сезоне-2021/22 Рома стала триумфатором дебютного розыгрыша Лиги конференций, а в минувшем сезоне дошла до финала Лиги Европы, где проиграла в серии пенальти Севилье.

В Роме Моуриньо несколько отошел от практики вываливать огромные суммы за центральных хавбеков, и опять обратил внимание на центральных нападающих. В частности, летом 2021-го «волки» отдали 41 миллион евро Челси за Тэмми Абрахама. И премьерный сезон в Италии выдался для нападающего просто отличным – 17 голов в 37 матчах, после чего на Тэмми начали засматриваться многие богатеи с Туманного Альбиона. Однако сезон-2022/23 несколько подпортил впечатления об игре Абрахама, который забил лишь 8 голов в 38 матчах Серии А. Более того, в июне нынешнего года Тэмми еще и получил тяжелую травму – крестообразной связки колена, – и теперь будет вынужден пропустить как минимум ближайшие полгода, хотя по наиболее оптимистической информации речь идет о трех месяцах…

Текст: meta.ua/sport