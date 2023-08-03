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Товарищеские матчи
Челси
03.08.2023 03:30 – FT 1 : 1
Боруссия Д
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
03 августа 2023, 05:55 | Обновлено 03 августа 2023, 06:48
1424
0

Челси спас ничью в игре с Боруссией Д, Мудрик принял важное участие в голе

На гол немцев в исполнении Мариуса Вольфа ответил Мейсон Берстоу для синих

03 августа 2023, 05:55 | Обновлено 03 августа 2023, 06:48
1424
0
Челси спас ничью в игре с Боруссией Д, Мудрик принял важное участие в голе
Getty Images/Global Images Ukraine

Европейские клубы провели очередной контрольный матч во время турне по США.

В ночь на 3 августа на стадионе Soldier Field в Орландо (США) вничью сыграли английский «Челси» и немецкая «Боруссия» Дортмунд (1:).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

За «Челси» сыграл украинский хавбек Михаил Мудрик, он вышел на поле на замену на 22-й минуте вместо травмированного Кристофера Нкунку.

На гол немцев (в исполнении Мариуса Вольфа на 80-й минуте) ответил Мейсон Берстоу, сравнявший счет на 89-й минуте. При этом подачу с штрафного исполнил именно Мудрик

Товарищеский матч. Орландо (США), 3 августа

Челси (Англия) – Боруссия Д (Германия) – 1:1

Голы: Берстоу, 89 – Вольф, 80

ГОЛ! 0:1. Вольф, 80 мин

ГОЛ! 1:1. Берстоу (навес от Мудрика), 89 мин.

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Mason Burstow (Челси).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Мариус Вольф (Боруссия Д).
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Источник Sport.ua
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