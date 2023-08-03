Челси спас ничью в игре с Боруссией Д, Мудрик принял важное участие в голе

Европейские клубы провели очередной контрольный матч во время турне по США.

В ночь на 3 августа на стадионе Soldier Field в Орландо (США) вничью сыграли английский «Челси» и немецкая «Боруссия» Дортмунд (1:).

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За «Челси» сыграл украинский хавбек Михаил Мудрик, он вышел на поле на замену на 22-й минуте вместо травмированного Кристофера Нкунку.

На гол немцев (в исполнении Мариуса Вольфа на 80-й минуте) ответил Мейсон Берстоу, сравнявший счет на 89-й минуте. При этом подачу с штрафного исполнил именно Мудрик

Товарищеский матч. Орландо (США), 3 августа

Челси (Англия) – Боруссия Д (Германия) – 1:1

Голы: Берстоу, 89 – Вольф, 80

ГОЛ! 0:1. Вольф, 80 мин

🚨 GOAL | Chelsea 0-1 Dortmund | Marius Wolfpic.twitter.com/KS1bQSxL7h — VAR Tático (@vartatico) August 3, 2023

ГОЛ! 1:1. Берстоу (навес от Мудрика), 89 мин.