Европейские клубы проводят очередной контрольный матч во время турне по США.

3 августа в 03:30 на стадионе Soldier Field в Орландо (США) играют английский «Челси» и немецкая «Боруссия» Дортмунд.

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За «Челси» выступает украинский хавбек Михаил Мудрик, он заявлен в резервном составе.

Челси – Боруссия Д. Мудрик – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд