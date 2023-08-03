Челси – Боруссия Д. Мудрик – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 августа в 03:30 видеотрансляцию товарищеского матча
Европейские клубы проводят очередной контрольный матч во время турне по США.
3 августа в 03:30 на стадионе Soldier Field в Орландо (США) играют английский «Челси» и немецкая «Боруссия» Дортмунд.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
За «Челси» выступает украинский хавбек Михаил Мудрик, он заявлен в резервном составе.
Челси – Боруссия Д. Мудрик – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы команд
Our XI. @ParimatchUK | #BluesInTheUSA pic.twitter.com/VpYMGT8ndt— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 2, 2023
⬛️ DAS sind die 11 Borussen für #CHEBVB! 🟨 pic.twitter.com/0LKln4PH8c— Borussia Dortmund (@BVB) August 2, 2023
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