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Товарищеские матчи
Челси
03.08.2023 03:30 – 36 0 : 0
Боруссия Д
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
03 августа 2023, 03:15 | Обновлено 03 августа 2023, 03:34
314
1

Челси – Боруссия Д. Мудрик – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 августа в 03:30 видеотрансляцию товарищеского матча

03 августа 2023, 03:15 | Обновлено 03 августа 2023, 03:34
314
1
Челси – Боруссия Д. Мудрик – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Twitter

Европейские клубы проводят очередной контрольный матч во время турне по США.

3 августа в 03:30 на стадионе Soldier Field в Орландо (США) играют английский «Челси» и немецкая «Боруссия» Дортмунд.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

За «Челси» выступает украинский хавбек Михаил Мудрик, он заявлен в резервном составе.

Челси – Боруссия Д. Мудрик – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд

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Источник Sport.ua
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Mr Voevudskiy
Да уж. Перспективненько начало сезоны выглядит.. 
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