В ночь на 3 августа состоялся товарищеский матч между клубами «Челси» (Англия) и «Боруссия» Дортмунд (Германия). Игра завершилась со счетом 1:1.

На гол немцев (в исполнении Мариуса Вольфа на 80-й минуте) ответил Мейсон Берстоу, сравнявший счет на 89-й минуте. При этом подачу с штрафного исполнил Михаил Мудрик

Товарищеский матч. Орландо (США), 3 августа

Челси (Англия) – Боруссия Д (Германия) – 1:1

Голы: Берстоу, 89 – Вольф, 80

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1. Вольф, 80 мин.

🚨 GOAL | Chelsea 0-1 Dortmund | Marius Wolfpic.twitter.com/KS1bQSxL7h — VAR Tático (@vartatico) August 3, 2023

ГОЛ! 1:1. Берстоу (навес от Мудрика), 89 мин.