Свитолина и Монфис официально получили wild card на турнир в Вашингтоне

Пресс-служба хардового турнира WTA 500 в Вашингтоне сообщила, что украинка Элина Свитолина получила уайлд-кард в основную сетку.

Также wild card у женщин получили Бьянка Андрееску, София Кенин и Даниэль Коллинс.

Соревнования под названием Mubadala Citi DC Open состоятся с 31 июля по 6 августа.

Отметим, что это будет первый совместный турнир категории 500 для мужчин и женщин. У мужчин wild card выдали Гаэлю Монфису, Кевину Андерсону и Кеи Нисикори.

🚨 Women's Wild Card Announcement 🚨



FOUR former Top 10 players will all be competing in DC!



🇨🇦 Bianca Andreescu

🇺🇸 Sofia Kenin

🇺🇦 Elina Svitolina

🇺🇸 Danielle Collins#MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/H1XHSKLX6Y