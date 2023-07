Источник: Реал еще на сезон арендовал у Шахтера Винисиуса Тобиаса

Мадридский «Реал» еще на один сезон арендовал бразильского защитника «Шахтера» Винисиуса Тобиаса, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

За аренду игрока до июня 2024 года «Реал» заплатит «Шахтеру» 0,5 млн евро. В контракте указана опцию необязательнаого выкупа за 15 млн евро. Соглашение уже подписано.

Винисиус Тобиас в минувшем сезоне играл за «Реал Мадрид Кастилья», молодежную команду «Реала». 19-летний бразилец провел 40 матчей и сделал 5 голевых передач, если учитывать все турниры.

Brazilian 2004 born RB Vinicius Tobias returns to Real Madrid, as expected ⚪️



Loan until June 2024 for €500k fee, buy option clause for €15m not mandatory.



Deal official and completed 🇧🇷 pic.twitter.com/KLwzPTywiq