Игрок Шахтера пострадал от расизма в Испании

19-летний правый фулбек «Шахтера» Винисиус Тобиас, выступающий на правах аренды за дубль мадридского «Реала» - «Кастилью», накануне стал жертвой расизма в Испании.

В ответном поединке плей-офф за путевку в Сегунду «Кастилья» сыграла вничью с «Эльденсе», уступив этой команде по сумме двух поединков, а один из мальчишек, болевших за соперника команды Тобиаса обозвал фулбека «Шахтера» обезьяной.

Vinicius Tobias também recebeu insultos racistas hoje mas, segundo a galera de lá, é provocação do Vini e nem todos são assim… pic.twitter.com/nkNOXuBcDy — Santin é da tropa do MATO 🫡 (@falasantin) June 26, 2023

«Самое грустное, когда мы не ожидаем такого от ребенка. Ребенок называет тебя обезьяной. Грустно видеть, как футболисты проходят через такие предубеждения, это не первый и не второй раз. Это происходит ежедневно. Не могу передать, насколько это больно. Это должно закончиться. Это уже перешло черту. Цвет кожи ничего не значит, мы все одинаковые. Мы хотим уважения», - прокомментировал ситуацию Винисиус Тобиас.

Ранее громкий расистский скандал в Испании произошел вокруг лидера первой команды «Реала» Винисиуса Жуниора.

По информации из СМИ, в следующем сезоне Винисиус Тобиас продолжит выступления за «Кастилью», так как «Реал» намерен договориться о продлении аренды фулбека с «горняками» с опцией выкупа за 15 миллионов евро и платой в 500 тысяч евро.