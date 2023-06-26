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  4. Игрок Шахтера пострадал от расизма в Испании
Испания
26 июня 2023, 17:19 |
494
0

Игрок Шахтера пострадал от расизма в Испании

Винисиус Тобиас заявил, что стал жертвой высказываний со стороны несовершеннолетнего

26 июня 2023, 17:19 |
494
0
Игрок Шахтера пострадал от расизма в Испании
instagram.com/vinitobias

19-летний правый фулбек «Шахтера» Винисиус Тобиас, выступающий на правах аренды за дубль мадридского «Реала» - «Кастилью», накануне стал жертвой расизма в Испании.

В ответном поединке плей-офф за путевку в Сегунду «Кастилья» сыграла вничью с «Эльденсе», уступив этой команде по сумме двух поединков, а один из мальчишек, болевших за соперника команды Тобиаса обозвал фулбека «Шахтера» обезьяной.

«Самое грустное, когда мы не ожидаем такого от ребенка. Ребенок называет тебя обезьяной. Грустно видеть, как футболисты проходят через такие предубеждения, это не первый и не второй раз. Это происходит ежедневно. Не могу передать, насколько это больно. Это должно закончиться. Это уже перешло черту. Цвет кожи ничего не значит, мы все одинаковые. Мы хотим уважения», - прокомментировал ситуацию Винисиус Тобиас.

Ранее громкий расистский скандал в Испании произошел вокруг лидера первой команды «Реала» Винисиуса Жуниора.

По информации из СМИ, в следующем сезоне Винисиус Тобиас продолжит выступления за «Кастилью», так как «Реал» намерен договориться о продлении аренды фулбека с «горняками» с опцией выкупа за 15 миллионов евро и платой в 500 тысяч евро.

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Винисиус Тобиас Реал Мадрид Кастилья Эльденсе чемпионат Испании по футболу Сегунда расизм скандал Шахтер Донецк
Источник iG
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