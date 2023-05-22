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  4. ВИДЕО. Винисиус опубликовал видео, как трибуны его называли обезьяной
Испания
22 мая 2023, 22:27 | Обновлено 22 мая 2023, 22:37
1508
12

ВИДЕО. Винисиус опубликовал видео, как трибуны его называли обезьяной

В Испании разгорелся скандал с оскорблениями игрока на расистском почве

22 мая 2023, 22:27 | Обновлено 22 мая 2023, 22:37
1508
12
ВИДЕО. Винисиус опубликовал видео, как трибуны его называли обезьяной
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

В Испании разгорелся скандал с оскорблениями игрока на расистском почве. Форвард «Реала» Винисиус Жуниор во время матча с «Валенсией» (0:1) пережил неприятные минуты.

Винисиус опубликовал видео, как трибуны на многих матчах оскорбляли темнокожего игрока, называя его обезьяной. В комментарии к видео игрок «Реала» написал:

«Каждый тур на выезде – неприятный сюрприз. А в этом сезоне их было много. Пожелания смерти, повешенные куклы, много преступных криков. Все записано. Но речь ведут о «единичных случаях», «одном фанате». Нет, это не единичные случаи. Это непрерывные эпизоды, разбросанные по нескольким городам Испании (и даже в телепрограммах).

Доказательства есть на видео. Теперь я спрашиваю: для скольких из этих расистов были выставлены имена и фотографии на сайтах? Отвечаю по-простому: ноль. Не для того, чтобы рассказать грустную историю или принести фальшивые публичные извинения.

Чего не хватает для наказания этих людей? И наказаний клубов по-спортивному? Почему спонсоры не взимают плату с Ла Лиги? Почему телевидение транслирует это варварство каждые выходные?

Проблема очень серьезная, и коммуникация больше не работает. И не обвиняйте меня, чтобы оправдать преступные действия. Это не футбол, это бесчеловечность».

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Винисиус Жуниор расизм чемпионат Испании по футболу Валенсия скандал Реал Мадрид Ла Лига Валенсия - Реал
Источник Instagram
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Комментарии 12
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EGOS
...це звизда, не треба і соціології - з трьох коментів - два дегенеративно-расистські, що явно-неявно, але показує що в країні близько 50% (лиш не треба "госроумів" зараз рубати про 76%, це трохи не про то..) істот, які не то шо до Європи не доросли ментально, а навіть до здорового внутрішнього соціуму...тоді питання - скільки часу, скільки війн і катаклізмів має пережити українське суспільство щоб бути толерантними (хоч більш-менш) один до одного, незалежно від нічого зовнішнього, і щоб позбутися такої озлобленої меншовартісно-кацапоїдської паскудності...багато грошей би віддав за відповідь на це питання..((
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athletic_bilbao_fan
Чому ніхто не скандує образи про Рюдігера, родріго, алабу та інших чорних гравців в ла лізі? Мабуть тому що Вінісіус собі дозволяє забагато? Його нападки на гравців середняків, про те що вони другосортні і тд
+ «мавпа» то скоріш за все образа щодо його поведінки (танці й т.д.)
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Алекс Морган
Ну, по-перше, мавпи це наші найближчі родичі! Тебе ж не медузою або крокодилом назвали...а по-друге, мавпи доволі розумні істоти на відміну від ногомячистів, а деякі навіть симпатичні!  Тому скарга не приймається
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Луганчанин
Беги в Англию. Испания сходит с ума. В начале Зозулю нацистом назвали, теперь и до темнокожих очередь дошла.
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Avaksi
Так, а що не так? Якщо він і є мавпа, і не через колір шкіри, а через його поведінку на полі.
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-1
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Springfield
Та не. Они же иммитировали сов.
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-2
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