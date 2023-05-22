ВИДЕО. Винисиус опубликовал видео, как трибуны его называли обезьяной

В Испании разгорелся скандал с оскорблениями игрока на расистском почве. Форвард «Реала» Винисиус Жуниор во время матча с «Валенсией» (0:1) пережил неприятные минуты.

Винисиус опубликовал видео, как трибуны на многих матчах оскорбляли темнокожего игрока, называя его обезьяной. В комментарии к видео игрок «Реала» написал:

«Каждый тур на выезде – неприятный сюрприз. А в этом сезоне их было много. Пожелания смерти, повешенные куклы, много преступных криков. Все записано. Но речь ведут о «единичных случаях», «одном фанате». Нет, это не единичные случаи. Это непрерывные эпизоды, разбросанные по нескольким городам Испании (и даже в телепрограммах).

Доказательства есть на видео. Теперь я спрашиваю: для скольких из этих расистов были выставлены имена и фотографии на сайтах? Отвечаю по-простому: ноль. Не для того, чтобы рассказать грустную историю или принести фальшивые публичные извинения.

Чего не хватает для наказания этих людей? И наказаний клубов по-спортивному? Почему спонсоры не взимают плату с Ла Лиги? Почему телевидение транслирует это варварство каждые выходные?

Проблема очень серьезная, и коммуникация больше не работает. И не обвиняйте меня, чтобы оправдать преступные действия. Это не футбол, это бесчеловечность».