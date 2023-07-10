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Теннис в Украине
10 июля 2023, 04:22 | Обновлено 10 июля 2023, 04:30
753
0

ВИДЕО. «Дай пять!». Легендарная Навратилова поздравила Свитолину

Украинка пообщалась с 9-кратной победительницей Уимблдона

10 июля 2023, 04:22 | Обновлено 10 июля 2023, 04:30
753
0
ВИДЕО. «Дай пять!». Легендарная Навратилова поздравила Свитолину
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинскую теннисистку Элина Свитолину после победы над Викторией Азаренко в четвертом круге Уимблдонского турнира ждал неожиданный сюрприз.

Покинув корт, Элину в подтрибунных помещениях встретила легендарная американка Мартина Навратилова. Сперва 18-кратная победительница турниров серии Grand Slam, из которых девять пришлись на Уимблдон, по-дружески поприветствовала Свитолину, а затем что-то ей пожелала в ходе непродолжительного общения.

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Мартина Навратилова Элина Свитолина Уимблдон-2023
Источник Twitter
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