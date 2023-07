ВИДЕО. «Дай пять!». Легендарная Навратилова поздравила Свитолину

Украинскую теннисистку Элина Свитолину после победы над Викторией Азаренко в четвертом круге Уимблдонского турнира ждал неожиданный сюрприз.

Покинув корт, Элину в подтрибунных помещениях встретила легендарная американка Мартина Навратилова. Сперва 18-кратная победительница турниров серии Grand Slam, из которых девять пришлись на Уимблдон, по-дружески поприветствовала Свитолину, а затем что-то ей пожелала в ходе непродолжительного общения.

