ВИДЕО. «Дай пять!». Легендарная Навратилова поздравила Свитолину
Украинка пообщалась с 9-кратной победительницей Уимблдона
Украинскую теннисистку Элина Свитолину после победы над Викторией Азаренко в четвертом круге Уимблдонского турнира ждал неожиданный сюрприз.
Покинув корт, Элину в подтрибунных помещениях встретила легендарная американка Мартина Навратилова. Сперва 18-кратная победительница турниров серии Grand Slam, из которых девять пришлись на Уимблдон, по-дружески поприветствовала Свитолину, а затем что-то ей пожелала в ходе непродолжительного общения.
A high-five from the great @Martina after an epic three-set thriller 🙌#Wimbledon | @ElinaSvitolina pic.twitter.com/GvVJ7sdyL8— Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2023
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