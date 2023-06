ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм выкупил шведского вингера у Ювентуса за 30 млн евро

23-летний шведский вингер Деян Кулушевски официально подписал полноценный контракт с лондонским клубом «Тоттенхэм».

Деян принадлежал «Ювентусу», однако 1.5 сезона играл на правах аренды за «шпор».

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, сумма трансфера составляет 30 миллионов евро. Контракт игрока с английской команды рассчитан до 2028 года.

Кулушевски сыграл за «Тоттенхэм» 57 матчей во всех турнирах, в которых отличился 7 голами.

Deki is here to stay 🫶 We are delighted to announce the permanent signing of Dejan Kulusevski from Juventus! 🤍

Tottenham and Juventus are preparing all documents and contracts for Dejan Kulusevski deal right now. ⚪️✍🏻 #THFC



Permanent transfer for €30m, contract 2027 — official very soon. pic.twitter.com/CshefyIFKA