ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм выкупил шведского вингера у Ювентуса за 30 млн евро
Деян Кулушевски стал полноценным игроком «шпор»
23-летний шведский вингер Деян Кулушевски официально подписал полноценный контракт с лондонским клубом «Тоттенхэм».
Деян принадлежал «Ювентусу», однако 1.5 сезона играл на правах аренды за «шпор».
Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, сумма трансфера составляет 30 миллионов евро. Контракт игрока с английской команды рассчитан до 2028 года.
Кулушевски сыграл за «Тоттенхэм» 57 матчей во всех турнирах, в которых отличился 7 голами.
Deki is here to stay 🫶— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 17, 2023
We are delighted to announce the permanent signing of Dejan Kulusevski from Juventus! 🤍
Välkommen back to N17, Deki! 💫 pic.twitter.com/wnbWV5ezgj— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 17, 2023
Tottenham and Juventus are preparing all documents and contracts for Dejan Kulusevski deal right now. ⚪️✍🏻 #THFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2023
Permanent transfer for €30m, contract 2027 — official very soon. pic.twitter.com/CshefyIFKA
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