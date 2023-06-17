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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм выкупил шведского вингера у Ювентуса за 30 млн евро
Англия
17 июня 2023, 23:23 |
1073
1

ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм выкупил шведского вингера у Ювентуса за 30 млн евро

Деян Кулушевски стал полноценным игроком «шпор»

17 июня 2023, 23:23 |
1073
1
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм выкупил шведского вингера у Ювентуса за 30 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Деян Кулушевски

23-летний шведский вингер Деян Кулушевски официально подписал полноценный контракт с лондонским клубом «Тоттенхэм».

Деян принадлежал «Ювентусу», однако 1.5 сезона играл на правах аренды за «шпор».

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, сумма трансфера составляет 30 миллионов евро. Контракт игрока с английской команды рассчитан до 2028 года.

Кулушевски сыграл за «Тоттенхэм» 57 матчей во всех турнирах, в которых отличился 7 голами.

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Деян Кулушевски Тоттенхэм Ювентус трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Фабрицио Романо
Источник ФК Тоттенхэм
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Віталій Ткачук
Ці "шпори" хоч колись щось виграють? Наврядчи (.
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