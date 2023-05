Жиру против Джеко. Стартовые составы на матч между Миланом и Интером

В среду, 10 мая, в Милане на «Сан Сиро» состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором сыграют «Милан» и «Интер».

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы команд

Милан: Меньян, Калабрия, Томори, Кьер, Эрнандес, Тонали, Крунич, Салемакерс, Беннасер, Диас, Жиру.

Запас: Миранте, Нава, Балло-Туре, Калюлю, Тшау, Габбиа, Побега, Ребич, Ориги, Мессиас, Де Кетеларе.

Интер: Онана, Димарко, Дармиан, Ачерби, Бастони, Дюмфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Мартинес, Джеко.

Запас: Ханданович, Кордац, де Врей, Госенс, Белланова, Д'Амброзио, Дзанотти, Гальярдини, Корреа, Аслани, Брозович, Лукаку.

The news you've been waiting for 🚨👇#ForzaInter #MilanInter #UCL pic.twitter.com/24bPKeIZTj