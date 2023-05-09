Спустя 20 лет «Милан» и «Интер» снова разыграют путевку в финал Лиги чемпионов между собой. Первый матч, в котором формальным хозяином являются «россонери», пройдет в среду, 20 мая. Стартовый свисток испанского рефери Хесуса Хиля Мансано прозвучит в 22:00 по Киеву.

Милан

«Милан» подходит к евродерби в статусе небольшого андердога. В четвертьфинале команда Стефано Пиоли в трудном противостоянии сумела пройти «Наполи». Да, фанаты неаполитанцев будут кивать в сторону арбитра и неназначенного довольно очевидного пенальти в ответном матче. Но это не отменяет того факта, что подопечные Пиоли показали очень качественную игру в обороне с опасными контратаками.

Однако в то же время в Серии А «Милан» немного притормозил, сыграв вничью с «Ромой» и «Кремонезе», и пропустил все тот же «Интер» в топ-4. Так что текущая форма «россонери» определенные вопросы вызывает, несмотря на победу 2:0 над «Лацио» в последнем туре.

Есть и кадровые проблемы. Точнее – одна, но очень весомая. В начале матча против «Лацио» повреждение задней поверхности бедра получил Рафаэл Леау. Ничего серьезного, но первый матч против «Интера» лучший игрок Серии А прошлого сезона, скорее всего, пропустит. И это очень серьезный удар по эффективности и опасности контратакующей манере игры «Милана». А против «Интера» команда Стефано Пиоли, скорее всего, будет играть именно вторым номером.

Интер

«Интер», сумев пройти группу смерти с «Баварией» и «Барселоной», в плей-офф Лиги чемпионом столкнулся с довольно щадящим жребием. Команда Симоне Индзаги по очереди прошла два португальских клуба: сначала «Порту», а за тем «Бенфику». При чем, если победа в противостоянии с «Порту» была тяжелой и вымученной, то «Бенфику» прошли очень уверенно, несмотря на то, что «Орлы» проводят очень сильный сезон.

Успехи в противостояниях с португальцами сопровождались черной серией в чемпионате Италии: ничья и четыре поражения в пяти матчах. При чем в плане содержания игры у команды Симоне Индзаги все было неплохо, но реализация моментов была просто ужасной.

Однако после прохода «Бенфики» команду как будто бы подменили: четыре подряд победы в Серии А (в том числе над «Лацио» и «Ромой») и выход в финал Кубка Италии в противостоянии с «Ювентусом». Нельзя сказать, что в плане качества игры «Интер» сделал какой-то значимый шаг вперед, просто мяч начал залетать в ворота – звездные форварды «нерадзурри» снова забивают. И к противостоянию с «Миланом» «Интер» подходят с очень мощным зарядом уверенности в себе, можно даже сказать на кураже. Именно этот фактор и делает «черно-синих» небольшим фаворитом в предстоящей двухматчевой дуэли.

Кадровые потери у «Интера» тоже есть, но они не такие значительные, как возможное отсутствие Леау у «Милана». Симоне Индзаги не сможет рассчитывать на Робина Госенса, а также на Милана Шкриньяра, у которого серьезные проблемы со спиной. Да, словак до травмы был ключевым игроком «Интера», но он отсутствует уже довольно давно, и Индзаги к этому успел привыкнуть.

История встреч

На данный момент «Интер» и «Милан» провели между собой 219 официальных матчей во всех турнирах. Преимущество на стороне «черно-синих»: 81 победа против 71, еще 67 матчей завершились вничью. Разница голов также в пользу «Интера»: 296:283.

Прогноз на противостояние

Букмекеры считают «Интер» фаворитом и противостояния в целом, и отдельно взятого первого матча, в котором формальным хозяином будет «Милан». Мы считаем, что команде Симоне Индзаги по силам как минимум не проиграть в первом поединке, коэффициент – 1,36.

10 мая, среда