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Лига Чемпионов
Милан
10.05.2023 22:00 – FT 0 : 2
Интер Милан
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Лига чемпионов
10 мая 2023, 23:56 | Обновлено 11 мая 2023, 01:08
638
1

Принципиальное дерби в полуфинале. Интер разобрался с Миланом

«Интер» сделал уверенный шаг к финальному противостоянию Лиги чемпионов

10 мая 2023, 23:56 | Обновлено 11 мая 2023, 01:08
638
1
Принципиальное дерби в полуфинале. Интер разобрался с Миланом
Getty Images/Global Images Ukraine

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов встретились «Милан» и «Интер».

Вскоре после начала поединка «россонери» начали испытывать проблемы. Сначала к неприятностям привел угловой у ворот «Милана». После навеса Чалханоглу Джеко выиграл позиционную борьбу у оппонента и переправил мяч в сетку. Но беды «красно-черных» вскоре продолжились. Димарко с левого фланга перевел мяч в центр на Мхитаряна, который ворвался в штрафную и точно пробил мимо голкипера.

Getty Images/Global Images Ukraine

Такое развитие событий повергло в шоковое состояние футболистов «Милана», и они снова едва не пропустили мяч в свои ворота. Сначала Чалханоглу из центральной зоны попал в штангу, а затем Меньян сыграл надежно после удара Мхитаряна.

Только в середине тайма «россонери» начали приходить в себя, пытаясь наладить комбинационную игру в атаке. Первый удар по воротам соперников наносил Калабрия, который после прострела Мессиаса пяткой переправлял мяч в ближний угол и не попал в цель. «Интер» ответил еще одним опасным моментом, который завершился падением Мартинеса в штрафной «Милана». Арбитр указал на 11-тиметровую отметку, но после просмотра видеоповтора отменил свое решение. Уже в следующем эпизоде Мартинес снова оказался в центре внимания, с линии штрафной пробив выше ворот.

Getty Images/Global Images Ukraine

«Россонери» агрессивно начали вторую половину встречи. Хорошие позиции для ударов были у Диаса и Мессиаса, но футболисты «Милана» не попали в цель. «Черно-синие» отсиживаться в обороне не собирались и периодически находили очередные бреши в обороне соперников. Отличную возможность увеличить преимущество своей команды упустил Джеко, который вышел один на один с Меньяном и не пробил голкипера. В середине второго тайма не повезло Тонали: после скидки Жиру он бил из центра штрафной, но попал в штангу.

Последний отрезок игры прошел без особо опасных ситуаций у ворот. «Россонери» пытались размочить счет, но «нерадзурри» довольно уверенно обороняли добытый результат. «Интер» довел встречу до победного окончания и стал ближе к финалу Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 1/2 финала. Первый матч.

«Милан» – «Интер» – 0:2

Джеко (8), Мхитарян (11)

Крунич (45+1), Томори (64) – Мхитарян (45+1)

«Милан»: Меньян, Эрнандес, Томори, Кьер (Тьяу, 59), Калабрия (Калюлю, 82), Тонали, Крунич, Диас (Побега, 82), Беннасер (Мессиас, 18), Салемакерс (Ориги, 59), Жиру

«Интер»: Онана, Бастони, Ачерби, Дармиан, Барелла, Чалханоглу (Гальярдини, 78), Мхитарян (Брозович, 62), Димарко (де Врей, 70), Думфрис, Джеко (Лукаку, 70), Мартинес (Корреа, 78)

Арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)

Стадион «Сан Сиро» (Милан, Италия)

МИЛАН – ИНТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Макс Максов
Коментатор у орків довбень! Шеву декілька разів показували в трансляції, а він тупо ігнорував цей момент... Тільки питання, чому Андрій сидів поруч з цим сербом?
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