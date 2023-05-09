В среду, 10 мая, состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Миланом» и «Интером». Поединок состоится в Милане на стадионе «Сан Сиро», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Принципиальные соперники дошли до полуфинальной стадии главного клубного евротурнира, в котором будут бороться за путевку в финальное противостояние. В текущем сезоне миланские клубы провели три очные дуэли. Первую встречу выиграли «россонери» со счетом 3:2, а в двух других матчах сильнее были «нерадзурри» – 3:0 (Суперкубок Италии) и 1:0 (Серия А). В своем национальном чемпионате команды находятся на соседних местах турнирной таблицы: «Интер» опережает «Милан» на два очка.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Милан» – «Интер», за которой можно следить в украинской версии сайта.