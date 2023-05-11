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Лига чемпионов
11 мая 2023, 01:41 | Обновлено 11 мая 2023, 02:25
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ИНДЗАГИ: «Я очень доволен. Мы провели потрясающий первый тайм»

Главный тренер «Интера» прокомментировал победу над «Миланом»

11 мая 2023, 01:41 | Обновлено 11 мая 2023, 02:25
175
0
ИНДЗАГИ: «Я очень доволен. Мы провели потрясающий первый тайм»
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Миланом» (2:0) в первом матче полуфинала ЛЧ:

«Я очень доволен. Мы провели потрясающий первый тайм. Могли забить больше двух мячей, но матч все равно удался.

Мы ведем в противостоянии перед ответным матчем, который пройдет у нас дома перед нашими болельщиками. Знаем, что нужно приложить еще немало усилий, чтобы наша мечта осуществилась».

В среду, 10 мая, в Милане на «Сан Сиро» прошел первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором играли «Милан» и «Интер» (0:2).

Видео голов и обзор матча

События матча

11’
ГОЛ ! Мяч забил Генрих Мхитарян (Интер Милан).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Интер Милан).
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Милан Интер Милан Лига чемпионов Милан - Интер Симоне Индзаги пресс-конференция
Источник УЕФА
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