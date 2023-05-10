В среду, 10 мая, в Милане на «Сан Сиро» проходит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором играют «Милан» и «Интер».

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Уже к 11-й минуте матча футболисты «Интера» в дерби забили два гола. Джеко и Мхитарян шокировали «Милан» в дебюте полуфинала ЛЧ – 2:0 в пользу нерадзурри.

Милан – Интер – 0:2. Мячи Джеко и Мхитаряна. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Эдин Джеко, 8 мин.

ГОЛ! 2:0. Генріх Мхітарян, 11 мин.