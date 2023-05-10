10.05.2023 22:00 – FT 0 : 2
Лига чемпионов10 мая 2023, 23:59 | Обновлено 11 мая 2023, 01:06
2179
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Милан – Интер – 0:2. Мячи Джеко и Мхитаряна. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов
10 мая 2023, 23:59 | Обновлено 11 мая 2023, 01:06
2179
0
В среду, 10 мая, в Милане на «Сан Сиро» проходит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором играют «Милан» и «Интер».
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Уже к 11-й минуте матча футболисты «Интера» в дерби забили два гола. Джеко и Мхитарян шокировали «Милан» в дебюте полуфинала ЛЧ – 2:0 в пользу нерадзурри.
Милан – Интер – 0:2. Мячи Джеко и Мхитаряна. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Эдин Джеко, 8 мин.
ГОЛ! 2:0. Генріх Мхітарян, 11 мин.
События матча
11’
ГОЛ ! Мяч забил Генрих Мхитарян (Интер Милан).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Интер Милан).
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Старт поединка запланирован на 10 мая 22:00 по киевскому времени
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