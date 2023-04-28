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  4. Суперкамбек Карлитоса. Алькарас обыграл фина на старте Мастерса в Мадриде
ATP
28 апреля 2023, 19:59 |
370
0

Суперкамбек Карлитоса. Алькарас обыграл фина на старте Мастерса в Мадриде

19-летний испанец выиграл у Эмиля Руусувуори в трех сетах

28 апреля 2023, 19:59 |
370
0
Суперкамбек Карлитоса. Алькарас обыграл фина на старте Мастерса в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Второй номер рейтинга АТР Карлос Алькарас (Испания) не без проблем стартовал на грунтовом турнире серии АТР 1000 в Мадриде (Испания).

В 1/32 финала соревнований испанец в трех партиях обыграл Эмиля Руусувуори (Финляндия, ATP 41) за 2 часа и 18 минут.

ATP 1000 Мадрид. Грунт. 1/32 финала

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Эмиль Руусувуори (Финляндия) – 2:6, 6:4, 6:2

Карлос ничего не мог противопоставить агрессивному стилю игры Эмиля. Алькарас проиграл первый сет и уступал в пятом гейме второй партии со счетом 15:40 на своей подаче, но в итоге спас 5 брейк-поинтов, забрал гейм, перехватил инициативу и начал диктовать игру.

Вскоре молодой испанец закрыл Руссувуори, в доминирующем стиле разгромив его в третьем сете.

В 2022 году Алькарас выиграл трофей на кортах Мадрида.

В 1/8 финала Мастерса Карлос сыграет с Григором Димитровым.

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Эмиль Руусувуори Карлос Алькарас (теннисист) ATP Мадрид
Источник Sport.ua
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