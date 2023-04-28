Суперкамбек Карлитоса. Алькарас обыграл фина на старте Мастерса в Мадриде
19-летний испанец выиграл у Эмиля Руусувуори в трех сетах
Второй номер рейтинга АТР Карлос Алькарас (Испания) не без проблем стартовал на грунтовом турнире серии АТР 1000 в Мадриде (Испания).
В 1/32 финала соревнований испанец в трех партиях обыграл Эмиля Руусувуори (Финляндия, ATP 41) за 2 часа и 18 минут.
ATP 1000 Мадрид. Грунт. 1/32 финала
Карлос Алькарас (Испания) [1] – Эмиль Руусувуори (Финляндия) – 2:6, 6:4, 6:2
Карлос ничего не мог противопоставить агрессивному стилю игры Эмиля. Алькарас проиграл первый сет и уступал в пятом гейме второй партии со счетом 15:40 на своей подаче, но в итоге спас 5 брейк-поинтов, забрал гейм, перехватил инициативу и начал диктовать игру.
Вскоре молодой испанец закрыл Руссувуори, в доминирующем стиле разгромив его в третьем сете.
В 2022 году Алькарас выиграл трофей на кортах Мадрида.
В 1/8 финала Мастерса Карлос сыграет с Григором Димитровым.
BATTLE-TESTED 💛🖤@carlosalcaraz survives Ruusuvuori 2-6 6-4 6-2 to improve to 16-0 in Spanish events since the start of 2022!#MMOpen pic.twitter.com/F92OrKhlQu— Tennis TV (@TennisTV) April 28, 2023
Alcaraz is EVERYWHERE! 😱@carlosalcaraz #MMOpen pic.twitter.com/rZpLcL99m1— Tennis TV (@TennisTV) April 28, 2023
Carlitos survives a scare! 🔥— #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 28, 2023
🇪🇸 @carlosalcaraz comes back against an impressive Ruusuvuori to win 2-6, 6-4, 6-2 and seal his place in R3 of the #MMOPEN@atptour | @ATPTour_ES | #MMOPEN pic.twitter.com/DENatsPopH
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