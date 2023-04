Суперкамбек Карлитоса. Алькарас обыграл фина на старте Мастерса в Мадриде

Второй номер рейтинга АТР Карлос Алькарас (Испания) не без проблем стартовал на грунтовом турнире серии АТР 1000 в Мадриде (Испания).

В 1/32 финала соревнований испанец в трех партиях обыграл Эмиля Руусувуори (Финляндия, ATP 41) за 2 часа и 18 минут.

ATP 1000 Мадрид. Грунт. 1/32 финала

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Эмиль Руусувуори (Финляндия) – 2:6, 6:4, 6:2

Карлос ничего не мог противопоставить агрессивному стилю игры Эмиля. Алькарас проиграл первый сет и уступал в пятом гейме второй партии со счетом 15:40 на своей подаче, но в итоге спас 5 брейк-поинтов, забрал гейм, перехватил инициативу и начал диктовать игру.

Вскоре молодой испанец закрыл Руссувуори, в доминирующем стиле разгромив его в третьем сете.

В 2022 году Алькарас выиграл трофей на кортах Мадрида.

В 1/8 финала Мастерса Карлос сыграет с Григором Димитровым.

BATTLE-TESTED 💛🖤 @carlosalcaraz survives Ruusuvuori 2-6 6-4 6-2 to improve to 16-0 in Spanish events since the start of 2022! #MMOpen pic.twitter.com/F92OrKhlQu

Carlitos survives a scare! 🔥



🇪🇸 @carlosalcaraz comes back against an impressive Ruusuvuori to win 2-6, 6-4, 6-2 and seal his place in R3 of the #MMOPEN@atptour | @ATPTour_ES | #MMOPEN pic.twitter.com/DENatsPopH