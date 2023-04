Забарный заявлен в резерве у Борнмута на матч против Саутгемптона

27 апреля пройдет матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Саутгемптон» и «Борнмут».

Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Украинский защитник Илья Забарный заявлен в резервном составе команды гостей.

Стартовые составы команд

📝 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 📝



🔺 Two changes at Southampton

🔺 Senesi in for Stephens

🔺 Viña also starts



Our line up for #SOUBOU 💪 pic.twitter.com/U5mfa80wsF