Англия27 апреля 2023, 21:41 | Обновлено 27 апреля 2023, 22:12
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Забарный заявлен в резерве у Борнмута на матч против Саутгемптона
Матч 33-го тура АПЛ начнется 27 апреля в 21:45 по киевскому времени
27 апреля 2023, 21:41 | Обновлено 27 апреля 2023, 22:12
164
0
27 апреля пройдет матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Саутгемптон» и «Борнмут».
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Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.
Украинский защитник Илья Забарный заявлен в резервном составе команды гостей.
Стартовые составы команд
📝 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 📝— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) April 27, 2023
🔺 Two changes at Southampton
🔺 Senesi in for Stephens
🔺 Viña also starts
Our line up for #SOUBOU 💪 pic.twitter.com/U5mfa80wsF
🎶 Oh when the Saints 🎶— Southampton FC (@SouthamptonFC) April 27, 2023
Your #SaintsFC team news: pic.twitter.com/sWy5RbL3QY
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