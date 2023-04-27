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  4. Забарный заявлен в резерве у Борнмута на матч против Саутгемптона
Англия
27 апреля 2023, 21:41 | Обновлено 27 апреля 2023, 22:12
164
0

Забарный заявлен в резерве у Борнмута на матч против Саутгемптона

Матч 33-го тура АПЛ начнется 27 апреля в 21:45 по киевскому времени

27 апреля 2023, 21:41 | Обновлено 27 апреля 2023, 22:12
164
0
Забарный заявлен в резерве у Борнмута на матч против Саутгемптона
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

27 апреля пройдет матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Саутгемптон» и «Борнмут».

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Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Украинский защитник Илья Забарный заявлен в резервном составе команды гостей.

Стартовые составы команд

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Борнмут Саутгемптон Илья Забарный Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу стартовые составы
Источник Sport.ua
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