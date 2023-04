В воскресенье, 9-го апреля, состоится поединок 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся «Ливерпуль» и лондонский «Арсенал».

Матч пройдет в Ливерпуле (Англия), на поле стадиона «Энфилд», начало в 18:30.

Поединок можно будет посмотреть на платформе Setanta Sports.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» – «Арсенал», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Ливерпуль – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд

⚫️ 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚡️️



🧱 White at the back

🔙 Saka returns

💪 Jesus in attack



Let’s do this - together! pic.twitter.com/n7mlX1qjQC