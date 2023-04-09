Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль – Арсенал. Зинченко – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Ливерпуль
09.04.2023 18:30 – FT 2 : 2
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
09 апреля 2023, 18:30 | Обновлено 09 апреля 2023, 20:22
5963
1

Ливерпуль – Арсенал. Зинченко – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 9 апреля в 18:30 по Киеву

09 апреля 2023, 18:30 | Обновлено 09 апреля 2023, 20:22
5963
1
Ливерпуль – Арсенал. Зинченко – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 9-го апреля, состоится поединок 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся «Ливерпуль» и лондонский «Арсенал».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет в Ливерпуле (Англия), на поле стадиона «Энфилд», начало в 18:30.

Поединок можно будет посмотреть на платформе Setanta Sports.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» – «Арсенал», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Ливерпуль – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Стартовые составы команд

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Жезус (Арсенал).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Мартинелли (Арсенал).
По теме:
Стала известна оценка Зинченко за матч Арсенала против Ливерпуля
С ошибкой Зинченко. Арсенал замедлил чемпионское шествие в Ливерпуле
ФОТО. Тяжелый финал матча. Зинченко пропустил соперника и был заменен
Арсенал Лондон Ливерпуль Ливерпуль - Арсенал смотреть онлайн чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игорь СУРКИС: «С радостью бы приняли Яремчука обратно в Динамо»
Футбол | 09 апреля 2023, 16:12 21
Игорь СУРКИС: «С радостью бы приняли Яремчука обратно в Динамо»
Игорь СУРКИС: «С радостью бы приняли Яремчука обратно в Динамо»

Клуб ищет форварда

Судьи извинились перед Брайтоном за VAR и ошибки арбитра
Футбол | 09 апреля 2023, 14:45 6
Судьи извинились перед Брайтоном за VAR и ошибки арбитра
Судьи извинились перед Брайтоном за VAR и ошибки арбитра

Команда Де Дзерби потерпела поражение в важном матче

Шаг к ЧМ. Сборная Украины обыграла Северную Македонию в первом матче
Другие виды | 08.04.2023, 21:45
Шаг к ЧМ. Сборная Украины обыграла Северную Македонию в первом матче
Шаг к ЧМ. Сборная Украины обыграла Северную Македонию в первом матче
Таблица УПЛ. Шахтер, Днепр-1 и Динамо выиграли, Заря уступила
Футбол | 09.04.2023, 18:17
Таблица УПЛ. Шахтер, Днепр-1 и Динамо выиграли, Заря уступила
Таблица УПЛ. Шахтер, Днепр-1 и Динамо выиграли, Заря уступила
Бывший тренер Джошуа: «Мне было жаль Усика, когда Энтони выбросил пояса»
Бокс | 09.04.2023, 13:50
Бывший тренер Джошуа: «Мне было жаль Усика, когда Энтони выбросил пояса»
Бывший тренер Джошуа: «Мне было жаль Усика, когда Энтони выбросил пояса»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gambie
Ливерпулю плов уже проявить себя и победить 
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Палкин рассказал, о чем предупредил Челси перед трансфером Мудрика
Палкин рассказал, о чем предупредил Челси перед трансфером Мудрика
07.04.2023, 20:15 19
Футбол
Элина СВИТОЛИНА: «В Туре есть человек, который пропагандирует убийства»
Элина СВИТОЛИНА: «В Туре есть человек, который пропагандирует убийства»
07.04.2023, 23:55 9
Теннис
Мудрик познакомился с Лэмпардом, Прометей вышел в финал, конфликт в Вересе
Мудрик познакомился с Лэмпардом, Прометей вышел в финал, конфликт в Вересе
08.04.2023, 06:05
Другие виды
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Вулверхэмптона
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Вулверхэмптона
08.04.2023, 20:07 10
Футбол
Прометей – чемпион Латвийско-эстонской баскетбольной лиги!
Прометей – чемпион Латвийско-эстонской баскетбольной лиги!
08.04.2023, 18:58 3
Баскетбол
Стал известен первый клуб, который вышел из Чемпионшипа в АПЛ
Стал известен первый клуб, который вышел из Чемпионшипа в АПЛ
08.04.2023, 07:10 2
Футбол
Названа оценка Миколенко за игру Эвертона с Манчестер Юнайтед
Названа оценка Миколенко за игру Эвертона с Манчестер Юнайтед
08.04.2023, 20:33
Футбол
Определились участницы 1/2 финала турнира серии WTA 500 в Чарльстоне
Определились участницы 1/2 финала турнира серии WTA 500 в Чарльстоне
08.04.2023, 17:35
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности