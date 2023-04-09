Ливерпуль – Арсенал. Зинченко – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 9 апреля в 18:30 по Киеву
В воскресенье, 9-го апреля, состоится поединок 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся «Ливерпуль» и лондонский «Арсенал».
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Матч пройдет в Ливерпуле (Англия), на поле стадиона «Энфилд», начало в 18:30.
Поединок можно будет посмотреть на платформе Setanta Sports.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» – «Арсенал», за которой можно следить в украинской версии сайта.
Ливерпуль – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы команд
⚫️ 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚡️️— Arsenal (@Arsenal) April 9, 2023
🧱 White at the back
🔙 Saka returns
💪 Jesus in attack
Let’s do this - together! pic.twitter.com/n7mlX1qjQC
The Reds to take on Arsenal 👊#LIVARS— Liverpool FC (@LFC) April 9, 2023
События матча
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