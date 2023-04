Де Дзерби с Брайтоном спасся на 90+5, Забарный не дебютировал за Борнмут

В субботу, 1 апреля, состоялись очередные матчи 29-го тура чемпионата Англии по футболу.

«Брайтон» под руководством Де Дзерби выдал огненный матч против «Брентфорда». Игра завершилась со счетом 3:3, а ничью «чайкам» принес Макаллистер на 90-й минуте с пенальти.

Украинский футболист Илья Забарный впервые попал в заявку «Борнмута» на матч, однако дебютировать так и не смог. «Борнмут» у себя дома обыграл «Фулхэм» со счетом 2:1.

«Кристал Пэлас» принимал «Лестер» и все шло к ничье, однако на 90+5 благодаря голу Матета «орлы» вырвали победу.

Поединок между клубами «Ноттингем Форест» и «Вулверхэмптон» завершился со счетом 1:1.

Чемпионат Англии по футболу. 29-й тур

Борнмут – Фулхэм – 2:1

Голы: Тавернье, 50, Соланке, 79 – Перейра, 16

Брайтон – Брентфорд – 3:3

Голы: Митома, 21, Уэлбек, 28, Макаллистер, 90 – Янссон, 10, Тони, 22, Пиннок, 49

Кристал Пэлас – Лестер – 2:1

Голы: Иверсен, 59 (автогол), Матета, 90+5 – Перейра, 56

Ноттингем Форест – Вулверхэмптон – 1:1

Голы: Джонсон, 38 – Поденсе, 83

