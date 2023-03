Шанс для Лунина? Куртуа получил повреждение в сборной Бельгии

Основной голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа досрочно покинул расположение команды и вернулся Мадрид. Об этом сообщает официальный твиттер-аккаунт бельгийцев.

У голкипера «Реала» небольшое растяжение мышц бедра правой ноги. Сроки восстановления Куртуа пока что не известны.

Во вторник, 28 марта сборная Бельгии проведет товарищеский матч против Германии.

𝙐𝙋𝘿𝘼𝙏𝙀: Thibaut returned for precaution reasons back to Real Madrid due to a minor strain in the adductor. pic.twitter.com/WCHfAOXzA3