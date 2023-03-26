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  4. Шанс для Лунина? Куртуа получил повреждение в сборной Бельгии
Чемпионат Европы
26 марта 2023, 15:18 |
1534
4

Шанс для Лунина? Куртуа получил повреждение в сборной Бельгии

У вратаря повреждение бедра

26 марта 2023, 15:18 |
1534
4
Шанс для Лунина? Куртуа получил повреждение в сборной Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Основной голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа досрочно покинул расположение команды и вернулся Мадрид. Об этом сообщает официальный твиттер-аккаунт бельгийцев.

У голкипера «Реала» небольшое растяжение мышц бедра правой ноги. Сроки восстановления Куртуа пока что не известны.

Во вторник, 28 марта сборная Бельгии проведет товарищеский матч против Германии.

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Тибо Куртуа сборная Бельгии по футболу Реал Мадрид травма бедра
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Slava_Dyatlov
Предлагаете за Бельгию выпустить Лунина? 
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+2
Лютый Кандибобер
тибот куртуис
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0
Перец
Було вже шансів безліч
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0
odiniznashih
К этому все шло - постоянные нагрузки, без отдыха каждый матч.
Плюс возраст. Начинаются травмы.
Могли бы хотя бы с аутсайдерами давать шанс Лунину.
Думаю, не зря Лунин ждет у вратарей карьера долгая.
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0
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