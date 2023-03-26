Чемпионат Европы26 марта 2023, 15:18 |
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Шанс для Лунина? Куртуа получил повреждение в сборной Бельгии
У вратаря повреждение бедра
26 марта 2023, 15:18 |
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Основной голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа досрочно покинул расположение команды и вернулся Мадрид. Об этом сообщает официальный твиттер-аккаунт бельгийцев.
У голкипера «Реала» небольшое растяжение мышц бедра правой ноги. Сроки восстановления Куртуа пока что не известны.
Во вторник, 28 марта сборная Бельгии проведет товарищеский матч против Германии.
𝙐𝙋𝘿𝘼𝙏𝙀: Thibaut returned for precaution reasons back to Real Madrid due to a minor strain in the adductor. pic.twitter.com/WCHfAOXzA3— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) March 26, 2023
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Плюс возраст. Начинаются травмы.
Могли бы хотя бы с аутсайдерами давать шанс Лунину.
Думаю, не зря Лунин ждет у вратарей карьера долгая.