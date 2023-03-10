ВИДЕО. Кочергин забил гол и сделал ассист в матче за Ракув в Польше
В матче 24-го тура чемпионата Польши «Ракув» разгромил «Шленск» со счетом 4:1
В матче 24-го тура чемпионата Польши «Ракув» разгромил «Шленск» со счетом 4:1.
26-летний хавбек «Ракува» Владислав Кочергин отличился голом и ассистом. Украинец открыл счет на 36-й минуте (1:0), а затем сделал ассист на Иви Лопеса на 62-й минуте (4:0).
Кочергин провел за «Ракув» 37 матчей, забил 9 голов и отдал 3 ассиста. Команда украинца уверенно лидирует в чемпионате Польши (58 очков).
В предыдущем туре Кочергин забил гол в ворота «Погони» (2:0).
Чемпионат Польши. 24-й тур, 10 марта
Ракув – Шленск – 4:1
Голы: Владислав Кочергин, 36, Иви Лопес, 49, 62, Бартош Новак, 55 – Джон Йебоа, 68.
Турнирная таблица
Видео гола Кочергина
La réaction de Papszun sur ce but de Kochergin ??? (Le but n'est pas hj)— Ekstraklasa France 🇨🇵 (@ekstraklasafr) March 10, 2023
L'🇺🇦 de 26 ans réalise d'ailleurs une belle saison il marque ici son 5e but de la saison #RCZŚLA 1:0 pic.twitter.com/OhzcRKDv89
События матча
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