ВИДЕО. Кочергин забил гол и сделал ассист в матче за Ракув в Польше

В матче 24-го тура чемпионата Польши «Ракув» разгромил «Шленск» со счетом 4:1.

26-летний хавбек «Ракува» Владислав Кочергин отличился голом и ассистом. Украинец открыл счет на 36-й минуте (1:0), а затем сделал ассист на Иви Лопеса на 62-й минуте (4:0).

Кочергин провел за «Ракув» 37 матчей, забил 9 голов и отдал 3 ассиста. Команда украинца уверенно лидирует в чемпионате Польши (58 очков).

В предыдущем туре Кочергин забил гол в ворота «Погони» (2:0).

Чемпионат Польши. 24-й тур, 10 марта

Ракув – Шленск – 4:1

Голы: Владислав Кочергин, 36, Иви Лопес, 49, 62, Бартош Новак, 55 – Джон Йебоа, 68.

Турнирная таблица

Видео гола Кочергина

La réaction de Papszun sur ce but de Kochergin ??? (Le but n'est pas hj)



L'🇺🇦 de 26 ans réalise d'ailleurs une belle saison il marque ici son 5e but de la saison #RCZŚLA 1:0 pic.twitter.com/OhzcRKDv89