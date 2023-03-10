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Чемпионат Польши
Ракув
10.03.2023 21:30 – FT 4 : 1
Шлёнск
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Польша
10 марта 2023, 23:59 | Обновлено 11 марта 2023, 00:34
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ВИДЕО. Кочергин забил гол и сделал ассист в матче за Ракув в Польше

В матче 24-го тура чемпионата Польши «Ракув» разгромил «Шленск» со счетом 4:1

10 марта 2023, 23:59 | Обновлено 11 марта 2023, 00:34
103
0
ВИДЕО. Кочергин забил гол и сделал ассист в матче за Ракув в Польше
ФК Ракув. Владислав Кочергин

В матче 24-го тура чемпионата Польши «Ракув» разгромил «Шленск» со счетом 4:1.

26-летний хавбек «Ракува» Владислав Кочергин отличился голом и ассистом. Украинец открыл счет на 36-й минуте (1:0), а затем сделал ассист на Иви Лопеса на 62-й минуте (4:0).

Кочергин провел за «Ракув» 37 матчей, забил 9 голов и отдал 3 ассиста. Команда украинца уверенно лидирует в чемпионате Польши (58 очков).

В предыдущем туре Кочергин забил гол в ворота «Погони» (2:0).

Чемпионат Польши. 24-й тур, 10 марта

Ракув – Шленск – 4:1

Голы: Владислав Кочергин, 36, Иви Лопес, 49, 62, Бартош Новак, 55 – Джон Йебоа, 68.

Турнирная таблица

Видео гола Кочергина

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Йебоа (Шлёнск).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Иви (Ракув).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Bartosz Nowak (Ракув).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Иви (Ракув).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кочергин (Ракув).
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Источник Sport.ua
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