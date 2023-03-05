Украинский полузащитник Владислав Кочергин забил за «Ракув» красивый гол в матче 23-го тура чемпионата Польше.

Владислав отличился в поединке против клуба «Погонь» Щецин (2:0). Украинец с угла штрафной площадки точным обводным ударом поразил ворота соперника, открыв счет в первом тайме.

Присоединившись к «Ракуву» в марте 2022 года, Кочергин провел за польскую команду 36 матчей, забил 8 голов и сделал 2 ассиста, если учитывать все турниры.

«Ракув» уверенно лидирует в чемпионате Польши. Отрыв от «Легии» составляет аж 9 очков.

ВИДЕО. Кочергин забил отличный гол за Ракув в чемпионате Польши