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Чемпионат Польши
Погонь Щецин
05.03.2023 16:00 – FT 0 : 2
Ракув
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Польша
05 марта 2023, 20:10 | Обновлено 05 марта 2023, 20:23
1051
0

ВИДЕО. Кочергин забил отличный гол за Ракув в чемпионате Польши

Украинец отличился в поединке против клуба «Погонь» Щецин

05 марта 2023, 20:10 | Обновлено 05 марта 2023, 20:23
1051
0
ВИДЕО. Кочергин забил отличный гол за Ракув в чемпионате Польши
ФК Ракув. Владислав Кочергин

Украинский полузащитник Владислав Кочергин забил за «Ракув» красивый гол в матче 23-го тура чемпионата Польше.

Владислав отличился в поединке против клуба «Погонь» Щецин (2:0). Украинец с угла штрафной площадки точным обводным ударом поразил ворота соперника, открыв счет в первом тайме.

Присоединившись к «Ракуву» в марте 2022 года, Кочергин провел за польскую команду 36 матчей, забил 8 голов и сделал 2 ассиста, если учитывать все турниры.

«Ракув» уверенно лидирует в чемпионате Польши. Отрыв от «Легии» составляет аж 9 очков.

ВИДЕО. Кочергин забил отличный гол за Ракув в чемпионате Польши

События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Жан Карлос (Ракув).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кочергин (Ракув).
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Источник Sport.ua
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