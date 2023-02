ВИДЕО. С классного паса Месси. Мбаппе забил 200-й гол в составе ПСЖ

В матче чемпионата Франции ПСЖ разгромил «Марсель» 3:0, а форвард Килиан Мбаппе оформил дубль и добрался до отметки в 200 забитых голов в составе парижан.

Килиан догнал Эдинсона Кавани, который ранее единолично был лучшим бомбардиром в истории клуба. Теперь у обоих игроков одинаковое количество голов, но Мбаппе забил 200 мячей за 247 матчей, а Кавани – за 301 матч.

Мбаппе забил после великолепного паса Месси.

Cavani: 200 goals, 301 games

Mbappé: 200 goals, 247 games



Kylian Mbappé is now PSG’s joint all-time leading scorer at 24 years old ✨ pic.twitter.com/kNwmMQEI1Y