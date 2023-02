Большая битва. Стартовые составы на матч ПСЖ и Баварии. Мбаппе – в запасе

Во вторник, 14 февраля, в Париже на «Парк де Пренс» состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

В центральном матче первой недели ЛЧ французский «ПСЖ» будет принимать немецкую «Баварию».

Стартовый свисток англичанина Майкла Оливера прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Большая битва. Стали известны стартовые составы матча ПСЖ и Баварии

Форвард парижской команды Килиан Мбаппе остался в запасе.

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Рамос, Маркиньос, Верратти, Неймар, Данило, Нуну Мендеш, Солер, Месси, Заир-Эмери.

Бавария: Зоммер, Упамекано, де Лигт, Павар, Киммих, Горецка, Сане, Коман, Шупо-Мотинг, Канселу, Мусиала.

Tonight's team to take on PSG ⭐ #packmas #PSGFCB pic.twitter.com/fc4PONz6qp

Our starting eleven for #PSGFCB at the Parc des Princes! ⏳#UCL I @EASPORTSFIFA pic.twitter.com/1PVsQpyIWy