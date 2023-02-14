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  4. Источник: Мбаппе начнет матч с Баварией в запасе
Лига чемпионов
14 февраля 2023, 15:57 |
88
0

Источник: Мбаппе начнет матч с Баварией в запасе

Форвард «ПСЖ» еще не готов играть 90 минут

14 февраля 2023, 15:57 |
88
0
Источник: Мбаппе начнет матч с Баварией в запасе
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе начнет матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» на скамейке запасных. Об этом сообщают французские СМИ.

Напомним, Мбаппе совсем недавно возобновил тренировки после травмы бедра и вошел в заявку «ПСЖ» на матч против «Баварии». Изначально врачи исключали участие форварда в матче.

Первый поединок между «ПСЖ» и «Баварией» состоится сегодня, 14 февраля. Начало – в 22:00 по Киеву.

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Килиан Мбаппе Бавария ПСЖ Лига чемпионов травма
Источник Le Parisien
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