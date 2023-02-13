Лига чемпионов13 февраля 2023, 19:36 | Обновлено 13 февраля 2023, 19:41
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Мбаппе и Месси вошли в расширенную заявку ПСЖ на матч против Баварии
Килиан и Лионель тренировались с основой без ограничений
13 февраля 2023, 19:36 | Обновлено 13 февраля 2023, 19:41
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Нападающие Килиан Мбаппе и Лионель Месси включены в расширенную заявку на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».
Они должны быть включены в официальную заявку на матч и могут выйти в стартовом составе.
Оба футболиста, которые восстанавливались после повреждений, в понедельник, 13 февраля, тренировались с основой без ограничений.
14 февраля ПСЖ дома сыграет с «Баварией» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра начнется в 22:00 по Киеву.
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