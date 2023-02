Гол года? На премию Пушкаша претендует мяч, забитый через себя на костылях

В ФИФА назвали шорт-лист из трех кандидатов на на премию Пушкаша за лучший гол, забитый в 2022 году.

В тройку финалистов вошли голы, которые забили Ришарлисон, Димитри Пайе и игрок-ампутант Марцин Олексы.

Бразилец Ришарлисон 24 ноября забил супергол прыжком через себя в ворота сборной Сербии на чемпионате мира 2022.

Футболист Марселя Димитри Пайе 7 апреля забил шедевр в ворота ПАОК в маитче Лиги конференций. У него получился пушечный выстрел в девятку ворот после паса с углового.

Особенно эксперты выделяют гол Марцина Алексы в чемпионате Польши среди игроков-ампутантов. Выступая за Варту Познань, он провел такую волшебную бисиклету, что вратарь даже не шелохнулся.

Награда будет вручена на церемонии The Best FIFA Awards 2022, которая пройдет 27 февраля в Париже. В 2021 году премию Пушкаша получил футболист «Тоттенхэма» Эрик Ламела благодаря невероятному голу рабоной в ворота «Арсенала».

We have our finalists for #TheBest FIFA Puskás Award! 💫



🇧🇷 @richarlison97

🇵🇱 Marcin Oleksy

🇫🇷 @dimpayet17