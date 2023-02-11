Гол года? На премию Пушкаша претендует мяч, забитый через себя на костылях
Тройка финалистов: Ришарлисон, Димитри Пайе и игрок-ампутант Марцин Олексы
В ФИФА назвали шорт-лист из трех кандидатов на на премию Пушкаша за лучший гол, забитый в 2022 году.
В тройку финалистов вошли голы, которые забили Ришарлисон, Димитри Пайе и игрок-ампутант Марцин Олексы.
Бразилец Ришарлисон 24 ноября забил супергол прыжком через себя в ворота сборной Сербии на чемпионате мира 2022.
Футболист Марселя Димитри Пайе 7 апреля забил шедевр в ворота ПАОК в маитче Лиги конференций. У него получился пушечный выстрел в девятку ворот после паса с углового.
Особенно эксперты выделяют гол Марцина Алексы в чемпионате Польши среди игроков-ампутантов. Выступая за Варту Познань, он провел такую волшебную бисиклету, что вратарь даже не шелохнулся.
Награда будет вручена на церемонии The Best FIFA Awards 2022, которая пройдет 27 февраля в Париже. В 2021 году премию Пушкаша получил футболист «Тоттенхэма» Эрик Ламела благодаря невероятному голу рабоной в ворота «Арсенала».
O prêmio Puskás 2023, entregue ao autor do gol mais bonito da temporada passada, tem 3 finalistas:— Craques de Bola BR (@craquesdebolabr) February 10, 2023
Richarlison, atacante da seleção brasileira, o francês Payet e o polonês Marcin Oleksy, que tem uma perna amputada. Veja os gols: pic.twitter.com/N2HfHZDqMF
We have our finalists for #TheBest FIFA Puskás Award! 💫— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 10, 2023
🇧🇷 @richarlison97
🇵🇱 Marcin Oleksy
🇫🇷 @dimpayet17
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