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11 февраля 2023, 05:30 | Обновлено 11 февраля 2023, 05:44
432
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Гол года? На премию Пушкаша претендует мяч, забитый через себя на костылях

Тройка финалистов: Ришарлисон, Димитри Пайе и игрок-ампутант Марцин Олексы

11 февраля 2023, 05:30 | Обновлено 11 февраля 2023, 05:44
432
1
Гол года? На премию Пушкаша претендует мяч, забитый через себя на костылях
ФИФА

В ФИФА назвали шорт-лист из трех кандидатов на на премию Пушкаша за лучший гол, забитый в 2022 году.

В тройку финалистов вошли голы, которые забили Ришарлисон, Димитри Пайе и игрок-ампутант Марцин Олексы.

Бразилец Ришарлисон 24 ноября забил супергол прыжком через себя в ворота сборной Сербии на чемпионате мира 2022.

Футболист Марселя Димитри Пайе 7 апреля забил шедевр в ворота ПАОК в маитче Лиги конференций. У него получился пушечный выстрел в девятку ворот после паса с углового.

Особенно эксперты выделяют гол Марцина Алексы в чемпионате Польши среди игроков-ампутантов. Выступая за Варту Познань, он провел такую волшебную бисиклету, что вратарь даже не шелохнулся.

Награда будет вручена на церемонии The Best FIFA Awards 2022, которая пройдет 27 февраля в Париже. В 2021 году премию Пушкаша получил футболист «Тоттенхэма» Эрик Ламела благодаря невероятному голу рабоной в ворота «Арсенала».

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Марцин Олексы ФИФА Ришарлисон лучший гол премия Пушкаша Димитри Пайет награды ФИФА бисиклета
Источник Sport.ua
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