Миколенко обыграл Зинченко, шедевральный гол Месси, финал для Цуренко

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 4 февраля.

1А. Ириски шокировали лидера. Эвертон дома минимально одолел Арсенал

Команды Зинченко и Миколенко выдали очень неплохую игру в дебютном матче Шона Дайча

1Б. Слабая игра? Названы оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертон – Арсенал

Команда Виталия неожиданно обыграла команду Александра

1В. ВИДЕО. Не совладал с эмоциями. Зинченко накинулся на игрока Эвертона

Украинский футболист повздорил с Нилом Мопе

2А. Фиаско Клоппа, Борнмут без Забарного проиграл Де Дзерби, гол Тете за Лестер

«Манчестер Юнайтед» в меньшинстве обыграл «Кристал Пэлас»

2Б. Унион – сенсационный лидер Бундеслиги, 5 голов Боруссии Д

Берлинская комада продолжает удивлять

2В. Камбек от ПСЖ с красивым голом Месси. Парижане обыграли Тулузу

Столичный клуб выиграл у соперника со счетом 2:1

3. Первый финал за 4 года. Цуренко обыграла лидера посева в Хуахине

Леся оказалась сильнее Бьянки Андрееску из Канады, которая не смогла доиграть встречу

4А. Украина – Ливан – 3:0. Манафов и Белобородько добыли победное очко

Украинская пара прогнозировано победила соперников

4Б. Украина – Ливан – 3:1. Овчаренко не смог выиграть дебютный матч за сборную

Александр уступил первому номеру команды соперников

5А. Обертиллиах-2023. Тищенко занял 12 место в спринте

Выиграл гонку Вебйорн Соэрум

5Б. Обертиллиах-2023. Дмитренко заняла 28-е место в спринте, Меркушина – 35-е

Победу одержала Юни Арнеклейв из Норвегии

6. Очередная победа. Прометей обыграл команду украинца в ЛЭБЛ

Украинский клуб выиграл у «Калева»

7А. Пять голов на двоих. Львовский Рух проиграл спарринг словенскому Домжале

В результативном спарринге украинская команда уступила в матче в Хорватии

7Б. Металлист 1925 минимально проиграл спарринг датскому клубу

Единственный гол был забит командой «Нордшелланд» на 34-й минуте

7В. Два отмененных гола. Верес сделал подарок президенту клуба

Украинская команды минимально выиграла у «Пюника»

7Г. Минай проиграл Сараево в спарринге

За украинскую команду отличился Егор Твердохлеб

7Д. Снова ничья. Львов с игроками на просмотре провел контрольный матч

Команде забить не удалось

8. Клубный ЧМ. Определились полуфинальные пары

Своего соперника по полуфиналу узнал «Реал»

9. ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Днепра-1 подписал контракт с бразильским клубом

Билл будет выступать за «Интернасьонал Лимейра», команду Серии D Бразилии

10. Чемпионат африканских наций: самый странный футбольный турнир планеты

Соревнование, на котором нет Нигерии, зато в полуфинале играли Мадагаскар и Нигер

10Б. Дмитрий Коваленко. Украинская звезда американской МЛС

Sport.ua – о самом известном в США отечественном «предшественнике» Сергея Кривцова