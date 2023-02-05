Миколенко обыграл Зинченко, шедевральный гол Месси, финал для Цуренко
Главные новости за 4 февраля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 4 февраля.
1А. Ириски шокировали лидера. Эвертон дома минимально одолел Арсенал
Команды Зинченко и Миколенко выдали очень неплохую игру в дебютном матче Шона Дайча
1Б. Слабая игра? Названы оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертон – Арсенал
Команда Виталия неожиданно обыграла команду Александра
1В. ВИДЕО. Не совладал с эмоциями. Зинченко накинулся на игрока Эвертона
Украинский футболист повздорил с Нилом Мопе
2А. Фиаско Клоппа, Борнмут без Забарного проиграл Де Дзерби, гол Тете за Лестер
«Манчестер Юнайтед» в меньшинстве обыграл «Кристал Пэлас»
2Б. Унион – сенсационный лидер Бундеслиги, 5 голов Боруссии Д
Берлинская комада продолжает удивлять
2В. Камбек от ПСЖ с красивым голом Месси. Парижане обыграли Тулузу
Столичный клуб выиграл у соперника со счетом 2:1
3. Первый финал за 4 года. Цуренко обыграла лидера посева в Хуахине
Леся оказалась сильнее Бьянки Андрееску из Канады, которая не смогла доиграть встречу
4А. Украина – Ливан – 3:0. Манафов и Белобородько добыли победное очко
Украинская пара прогнозировано победила соперников
4Б. Украина – Ливан – 3:1. Овчаренко не смог выиграть дебютный матч за сборную
Александр уступил первому номеру команды соперников
5А. Обертиллиах-2023. Тищенко занял 12 место в спринте
Выиграл гонку Вебйорн Соэрум
5Б. Обертиллиах-2023. Дмитренко заняла 28-е место в спринте, Меркушина – 35-е
Победу одержала Юни Арнеклейв из Норвегии
6. Очередная победа. Прометей обыграл команду украинца в ЛЭБЛ
Украинский клуб выиграл у «Калева»
7А. Пять голов на двоих. Львовский Рух проиграл спарринг словенскому Домжале
В результативном спарринге украинская команда уступила в матче в Хорватии
7Б. Металлист 1925 минимально проиграл спарринг датскому клубу
Единственный гол был забит командой «Нордшелланд» на 34-й минуте
7В. Два отмененных гола. Верес сделал подарок президенту клуба
Украинская команды минимально выиграла у «Пюника»
7Г. Минай проиграл Сараево в спарринге
За украинскую команду отличился Егор Твердохлеб
7Д. Снова ничья. Львов с игроками на просмотре провел контрольный матч
Команде забить не удалось
8. Клубный ЧМ. Определились полуфинальные пары
Своего соперника по полуфиналу узнал «Реал»
9. ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Днепра-1 подписал контракт с бразильским клубом
Билл будет выступать за «Интернасьонал Лимейра», команду Серии D Бразилии
10. Чемпионат африканских наций: самый странный футбольный турнир планеты
Соревнование, на котором нет Нигерии, зато в полуфинале играли Мадагаскар и Нигер
10Б. Дмитрий Коваленко. Украинская звезда американской МЛС
Sport.ua – о самом известном в США отечественном «предшественнике» Сергея Кривцова
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