Товарищеские матчи
04.02.2023, FT 0 : 1
Украина. Премьер лига04 февраля 2023, 15:29 | Обновлено 04 февраля 2023, 16:02
148
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Металлист 1925 минимально проиграл спарринг датскому клубу
Единственный гол был забит командой «Нордшелланд» на 34-й минуте
04 февраля 2023, 15:29 | Обновлено 04 февраля 2023, 16:02
148
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В субботу, 4 февраля, харьковский «Металлист 1925» на учебно-тренировочном сборе в Турции проиграл контрольный матч против датского клуба «Нордшелланд» (0:1).
Игра прошла на арене Regnum Carya Golf Sport Center в турецком городе Белек.
Единственный гол был забит соперником на 34-й минуте.
Товарищеский матч, 4 января
Металлист 1925 (Украина) – Нордшелланд (Дания) – 0:1
Гол: Фагир, 34
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