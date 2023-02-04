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Металлист 1925
04.02.2023, FT 0 : 1
Нордшелланд
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Украина. Премьер лига
04 февраля 2023, 15:29 | Обновлено 04 февраля 2023, 16:02
148
0

Металлист 1925 минимально проиграл спарринг датскому клубу

Единственный гол был забит командой «Нордшелланд» на 34-й минуте

04 февраля 2023, 15:29 | Обновлено 04 февраля 2023, 16:02
148
0
Металлист 1925 минимально проиграл спарринг датскому клубу
ФК Металлист 1925

В субботу, 4 февраля, харьковский «Металлист 1925» на учебно-тренировочном сборе в Турции проиграл контрольный матч против датского клуба «Нордшелланд» (0:1).

Игра прошла на арене Regnum Carya Golf Sport Center в турецком городе Белек.

Единственный гол был забит соперником на 34-й минуте.

Товарищеский матч, 4 января

Металлист 1925 (Украина) – Нордшелланд (Дания) – 0:1

Гол: Фагир, 34

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Нордшелланд Металлист 1925 контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
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