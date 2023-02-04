Металлист 1925 минимально проиграл спарринг датскому клубу

В субботу, 4 февраля, харьковский «Металлист 1925» на учебно-тренировочном сборе в Турции проиграл контрольный матч против датского клуба «Нордшелланд» (0:1).

Игра прошла на арене Regnum Carya Golf Sport Center в турецком городе Белек.

Единственный гол был забит соперником на 34-й минуте.

Товарищеский матч, 4 января

Металлист 1925 (Украина) – Нордшелланд (Дания) – 0:1

Гол: Фагир, 34