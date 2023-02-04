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Товарищеские матчи
Металлист 1925
04.02.2023 12:00 - : -
Нордшелланд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
04 февраля 2023, 10:34 | Обновлено 04 февраля 2023, 10:53
65
0

Металлист 1925 – Нордшелланд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча

04 февраля 2023, 10:34 | Обновлено 04 февраля 2023, 10:53
65
0
Металлист 1925 – Нордшелланд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист 1925

В субботу, 4 февраля, харьковский «Металлист 1925» на учебно-тренировочном сборе в Турции проведет контрольный матч против датского «Нордшелланда». Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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