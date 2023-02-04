Товарищеские матчи
04.02.2023 12:00 - : -
Украина. Премьер лига04 февраля 2023, 10:34 | Обновлено 04 февраля 2023, 10:53
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Металлист 1925 – Нордшелланд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча
04 февраля 2023, 10:34 | Обновлено 04 февраля 2023, 10:53
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В субботу, 4 февраля, харьковский «Металлист 1925» на учебно-тренировочном сборе в Турции проведет контрольный матч против датского «Нордшелланда». Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по Киеву.
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