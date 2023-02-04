Уже скоро. Наставник Жироны рассказал, когда Цыганков дебютирует в Испании
Украинец получит игровое время в матче с «Валенсией»
Главный тренер испанского футбольного клуба «Жирона» Мичел на пресс-конференции перед матчем с «Валенсией» в чемпионате Испании заявил, что украинский вингер Виктор Циганков сможет дебютировать в предстоящем поединке:
«Он готов дебютировать. Это топ-игрок для нас, он готов к матчу. Увидим, сколько минут Цыганков получит, но Виктор может сыграть».
Виктор уже дважды попадал в заявку каталонского клуба, однако еще не появлялся на поле.
Матч 20-го тура между «Жироной» и «Валенсией» состоится уже завтра, 5 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 17:15 по Киеву.
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