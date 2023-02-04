Клубный чемпионат мира04 февраля 2023, 20:54 |
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Клубный ЧМ. Определились полуфинальные пары
Своего соперника по полуфиналу узнал «Реал»
04 февраля 2023, 20:54 |
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В матче Клубного чемпионата мира представитель Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» сумел обыграть марокканский «Видад» в серии пенальти со счетом 5:3 (основное время 1:1).
«Аль-Хиляль» в полуфинале турнира сыграет против бразильского «Фламенго». В другом полуфинале на «Реал» вышел египетский «Аль-Ахли», который обыграл «Сиэттл» 1:0.
Клубный чемпионат мира
Видад - Аль-Хиляль 1:1 (по пенальти 3:5)
Голы: Эмлуд, 52 - Канно, 90+4
Сиэттл - Аль-Ахли 0:1
Гол: Афша, 88
Полуфиналы
7 февраля
Фламенго - Аль-Хиляль
8 февраля
Реал - Аль-Ахли
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