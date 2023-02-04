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  4. Клубный ЧМ. Определились полуфинальные пары
Клубный чемпионат мира
04 февраля 2023, 20:54 |
2909
0

Клубный ЧМ. Определились полуфинальные пары

Своего соперника по полуфиналу узнал «Реал»

04 февраля 2023, 20:54 |
2909
0
Клубный ЧМ. Определились полуфинальные пары
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче Клубного чемпионата мира представитель Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» сумел обыграть марокканский «Видад» в серии пенальти со счетом 5:3 (основное время 1:1).

«Аль-Хиляль» в полуфинале турнира сыграет против бразильского «Фламенго». В другом полуфинале на «Реал» вышел египетский «Аль-Ахли», который обыграл «Сиэттл» 1:0.

Клубный чемпионат мира

Видад - Аль-Хиляль 1:1 (по пенальти 3:5)
Голы: Эмлуд, 52 - Канно, 90+4

Сиэттл - Аль-Ахли 0:1
Гол: Афша, 88

Полуфиналы

7 февраля

Фламенго - Аль-Хиляль

8 февраля

Реал - Аль-Ахли

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клубный чемпионат мира по футболу Реал Мадрид Аль-Хиляль Фламенго Видад Касабланка Сиэтл Саундерс Аль-Ахли Каир
Источник Sport.ua
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