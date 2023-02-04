Минай проиграл Сараево в спарринге
За украинскую команду отличился Егор Твердохлеб
Сегодня, 4 февраля, «Минай» в контрольном матче на сборе в Турции проиграл клубу "Сараево" из Боснии и Герцеговины со счетом 1:2. Единственный гол в составе команды Владимира Шарана на счету Егора Твердохлеба.
«Минай» – «Сараево» (Босния и Герцеговина) – 1:2.
«Минай»: Бандура, Рогозинский, Немчанинов, Горин, Гончар, Воробчак, Гечев, Байдал, Витенчук, Твердохлеб, Вишневский.
2-й тайм: Пеньков, Чуев, Ю.Кравчук, Трубочкин, Дмитрук, Воробчак, Витенчук, Паламар, Голуб, Колесник и игрок на просмотре.
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