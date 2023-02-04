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  4. Минай проиграл Сараево в спарринге
Украина. Премьер лига
04 февраля 2023, 17:06 |
177
0

Минай проиграл Сараево в спарринге

За украинскую команду отличился Егор Твердохлеб

04 февраля 2023, 17:06 |
177
0
Минай проиграл Сараево в спарринге
ФК Минай

Сегодня, 4 февраля, «Минай» в контрольном матче на сборе в Турции проиграл клубу "Сараево" из Боснии и Герцеговины со счетом 1:2. Единственный гол в составе команды Владимира Шарана на счету Егора Твердохлеба.

«Минай» – «Сараево» (Босния и Герцеговина) – 1:2.

«Минай»: Бандура, Рогозинский, Немчанинов, Горин, Гончар, Воробчак, Гечев, Байдал, Витенчук, Твердохлеб, Вишневский.

2-й тайм: Пеньков, Чуев, Ю.Кравчук, Трубочкин, Дмитрук, Воробчак, Витенчук, Паламар, Голуб, Колесник и игрок на просмотре.

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Минай Сараево контрольные матчи УПЛ Егор Твердохлеб
Источник Sport.ua
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