Унион – сенсационный лидер Бундеслиги, 5 голов Боруссии Д

Команда Унион Берлин продолжает свой сенсационный ход в нынешнем сезоне чемпионата Германии. Непростая победа над Майнцем вывела команду в лидеры Бундеслиги.

Столичная команда имеет 39 очков, опережая Баварию и Боруссию Дортмунд на два пункта., но мюнхенская команда в воскресенье еще сыграет с Вольфсбургом.

Чемпионат Германии. 19-й тур

Унион - Майнц 2:1

Голы: Бехренс, 32, Пефок, 84 - Ингвартсен, 79

Боруссия Д - Фрайбург 5:1

Голы: Шлоттербек, 26, Адейеми, 48, Аллер, 51, Брандт, 69, Рейна, 82 - Холер, 45

Айнтрахт Ф - Герта 3:0

Голы: Муани, 21, 28, Бута, 90

Кельн - Лейпциг 0:0

Бохум - Хоффенхайм 5:2

Голы: Хофманн, 22, Форстер, 30, Асано, 40, Масович, 69, Брощински, 83 - Баумгартнер, 49, Даббур, 77

Турнирная таблица