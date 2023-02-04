Унион – сенсационный лидер Бундеслиги, 5 голов Боруссии Д
Берлинская комада продолжает удивлять
Команда Унион Берлин продолжает свой сенсационный ход в нынешнем сезоне чемпионата Германии. Непростая победа над Майнцем вывела команду в лидеры Бундеслиги.
Столичная команда имеет 39 очков, опережая Баварию и Боруссию Дортмунд на два пункта., но мюнхенская команда в воскресенье еще сыграет с Вольфсбургом.
Чемпионат Германии. 19-й тур
Унион - Майнц 2:1
Голы: Бехренс, 32, Пефок, 84 - Ингвартсен, 79
Боруссия Д - Фрайбург 5:1
Голы: Шлоттербек, 26, Адейеми, 48, Аллер, 51, Брандт, 69, Рейна, 82 - Холер, 45
Айнтрахт Ф - Герта 3:0
Голы: Муани, 21, 28, Бута, 90
Кельн - Лейпциг 0:0
Бохум - Хоффенхайм 5:2
Голы: Хофманн, 22, Форстер, 30, Асано, 40, Масович, 69, Брощински, 83 - Баумгартнер, 49, Даббур, 77
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