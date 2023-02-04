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  4. Унион – сенсационный лидер Бундеслиги, 5 голов Боруссии Д
Германия
04 февраля 2023, 18:30 | Обновлено 04 февраля 2023, 18:39
574
0

Унион – сенсационный лидер Бундеслиги, 5 голов Боруссии Д

Берлинская комада продолжает удивлять

04 февраля 2023, 18:30 | Обновлено 04 февраля 2023, 18:39
574
0
Унион – сенсационный лидер Бундеслиги, 5 голов Боруссии Д
twitter.com/fcunion

Команда Унион Берлин продолжает свой сенсационный ход в нынешнем сезоне чемпионата Германии. Непростая победа над Майнцем вывела команду в лидеры Бундеслиги.

Столичная команда имеет 39 очков, опережая Баварию и Боруссию Дортмунд на два пункта., но мюнхенская команда в воскресенье еще сыграет с Вольфсбургом.

Чемпионат Германии. 19-й тур

Унион - Майнц 2:1
Голы: Бехренс, 32, Пефок, 84 - Ингвартсен, 79

Боруссия Д - Фрайбург 5:1
Голы: Шлоттербек, 26, Адейеми, 48, Аллер, 51, Брандт, 69, Рейна, 82 - Холер, 45

Айнтрахт Ф - Герта 3:0
Голы: Муани, 21, 28, Бута, 90

Кельн - Лейпциг 0:0

Бохум - Хоффенхайм 5:2
Голы: Хофманн, 22, Форстер, 30, Асано, 40, Масович, 69, Брощински, 83 - Баумгартнер, 49, Даббур, 77

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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