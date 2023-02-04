Снова ничья. Львов с игроками на просмотре провел контрольный матч

Аутсайдер УПЛ «Львов» провел второй спарринг на сборе в Турции, а соперником был «Насаф» из Узбекистана. Встреча завершилась вничью 0:0.

Первая игра «Львова» на сборе закончилась с тем же счетом.

Львов - Насаф 0:0

Львов (стартовый состав): Рыбка, Дитятьев, игрок на просмотре, игрок на просмотре, Богунов, игрок на просмотре, игрок на просмотре, Мильченко, Бугай, игрок на просмотре, Эссеола