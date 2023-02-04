Украина. Премьер лига04 февраля 2023, 20:29 |
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Снова ничья. Львов с игроками на просмотре провел контрольный матч
Команде забить не удалось
04 февраля 2023, 20:29 |
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Аутсайдер УПЛ «Львов» провел второй спарринг на сборе в Турции, а соперником был «Насаф» из Узбекистана. Встреча завершилась вничью 0:0.
Первая игра «Львова» на сборе закончилась с тем же счетом.
Львов - Насаф 0:0
Львов (стартовый состав): Рыбка, Дитятьев, игрок на просмотре, игрок на просмотре, Богунов, игрок на просмотре, игрок на просмотре, Мильченко, Бугай, игрок на просмотре, Эссеола
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