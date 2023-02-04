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Насаф
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Украина. Премьер лига
04 февраля 2023, 20:29 |
98
0

Снова ничья. Львов с игроками на просмотре провел контрольный матч

Команде забить не удалось

04 февраля 2023, 20:29 |
98
0
Снова ничья. Львов с игроками на просмотре провел контрольный матч
ФК Львов

Аутсайдер УПЛ «Львов» провел второй спарринг на сборе в Турции, а соперником был «Насаф» из Узбекистана. Встреча завершилась вничью 0:0.

Первая игра «Львова» на сборе закончилась с тем же счетом.

Львов - Насаф 0:0

Львов (стартовый состав): Рыбка, Дитятьев, игрок на просмотре, игрок на просмотре, Богунов, игрок на просмотре, игрок на просмотре, Мильченко, Бугай, игрок на просмотре, Эссеола

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Источник Sport.ua
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