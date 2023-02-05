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Украина. Премьер лига
05 февраля 2023, 17:05 |
91
0

Львов – Насаф – 0:0. Обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

05 февраля 2023, 17:05 |
91
0
Львов – Насаф – 0:0. Обзор матча
ПФК Львов

«Львов» на учебно-тренировочном сборе в Турции провел спарринг против «Насафа» из Узбекистана. Встреча завершилась вничью 0:0.

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Львов Насаф товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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