Украина. Премьер лига05 февраля 2023, 17:05 |
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Львов – Насаф – 0:0. Обзор матча
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05 февраля 2023, 17:05 |
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«Львов» на учебно-тренировочном сборе в Турции провел спарринг против «Насафа» из Узбекистана. Встреча завершилась вничью 0:0.
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