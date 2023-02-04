Украина – Ливан – 3:0. Манафов и Белобородько добыли победное очко
Украинская пара прогнозировано победила соперников
4 февраля продолжилось матчевое противостояние плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Ливана.
В субботу первыми на корт вышли пары. Дуэт Илья Белобородько / Владислав Манафов обыграл ливанский тандем Хасан Ибрахим / Бенджамин Хассан.
Кубок Дэвиса
Илья Белобородько / Владислав Манафов – Бенджамин Хассан / Хасан Ибрахим – 6:4, 6:3
Вчера победы в одиночных матчах добыли Владислав Орлов и Вячеслав Белинский.
Таким образом, украинцы добыли досрочную победу над соперниками и в сентябре будут бороться за право сыграть в следующем году в квалификации Davis Cup Finals
Украина – Ливан – 3:0.
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