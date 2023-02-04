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  4. Украина – Ливан – 3:0. Манафов и Белобородько добыли победное очко
Кубок Дэвиса
04 февраля 2023, 13:27 | Обновлено 04 февраля 2023, 13:49
486
1

Украина – Ливан – 3:0. Манафов и Белобородько добыли победное очко

Украинская пара прогнозировано победила соперников

04 февраля 2023, 13:27 | Обновлено 04 февраля 2023, 13:49
486
1
Украина – Ливан – 3:0. Манафов и Белобородько добыли победное очко
ФТУ. Владислав Манафов

4 февраля продолжилось матчевое противостояние плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Ливана.

В субботу первыми на корт вышли пары. Дуэт Илья Белобородько / Владислав Манафов обыграл ливанский тандем Хасан Ибрахим / Бенджамин Хассан.

Кубок Дэвиса
Илья Белобородько / Владислав Манафов – Бенджамин Хассан / Хасан Ибрахим – 6:4, 6:3

Вчера победы в одиночных матчах добыли Владислав Орлов и Вячеслав Белинский.

Таким образом, украинцы добыли досрочную победу над соперниками и в сентябре будут бороться за право сыграть в следующем году в квалификации Davis Cup Finals

Украина – Ливан – 3:0.

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Источник Sport.ua
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Stanislav Matusevych
Молодці хлопці, впоралися за мінімум ігор.
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