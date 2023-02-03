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  4. Украина – Ливан – 2:0. Белинский неожиданно обыграл 1-го номера соперников
ITF
03 февраля 2023, 16:29 | Обновлено 03 февраля 2023, 16:35
314
1

Украина – Ливан – 2:0. Белинский неожиданно обыграл 1-го номера соперников

Парни Ореста Терещука более чем удачно провели первый день матчевого противостояния Кубка Дэвиса

03 февраля 2023, 16:29 | Обновлено 03 февраля 2023, 16:35
314
1
Украина – Ливан – 2:0. Белинский неожиданно обыграл 1-го номера соперников
ФТУ. Вячеслав Белинский

3 февраля началось матчевое противостояние плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Ливана.

Во втором матче украинец Вячеслав Белинский (№622 ATP) в трех сетах переиграл первого номера соперников Бенджамин Хассан (№324 ATP).

Кубок Дэвиса

Вячеслав Белинский (Украина) – Бенджамин Хассан (Ливан) – 6:4, 2:6. 6:4

Это была первая встреча теннисистов. Белинский провел второй матч Кубка Дэвиса и впервые победил.

В первом поединке противостояния с Ливаном Владислав Орлов одолел Хади Хабиба.

Второй игровой день в субботу, 4 февраля, начнется с парного матча. Начало в 12:00 по Киеву.

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Вячеслав Белинский Кубок Дэвиса-2023 Бенджамин Хассан
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Stanislav Matusevych
Це дійсно несподіванка, молодець Слава. З нашим складом було неясно, чи вдасться взагалі обіграти навіть ліванців. Але зараз до того залишився лише крок.
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