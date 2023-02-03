Украина – Ливан – 2:0. Белинский неожиданно обыграл 1-го номера соперников
Парни Ореста Терещука более чем удачно провели первый день матчевого противостояния Кубка Дэвиса
3 февраля началось матчевое противостояние плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Ливана.
Во втором матче украинец Вячеслав Белинский (№622 ATP) в трех сетах переиграл первого номера соперников Бенджамин Хассан (№324 ATP).
Кубок Дэвиса
Вячеслав Белинский (Украина) – Бенджамин Хассан (Ливан) – 6:4, 2:6. 6:4
Это была первая встреча теннисистов. Белинский провел второй матч Кубка Дэвиса и впервые победил.
В первом поединке противостояния с Ливаном Владислав Орлов одолел Хади Хабиба.
Второй игровой день в субботу, 4 февраля, начнется с парного матча. Начало в 12:00 по Киеву.
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