Украина – Ливан – 1:0. Орлов добыл дебютную победу в матче Кубка Дэвиса
Владислав с уверенного выигрыша начал противостояние с ливанцами
3 февраля началось матчевое противостояние плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Ливана.
В первом матче украинец Владислав Орлов (№385 ATP) в двух сетах переиграл второго номера соперников Хади Хабиба (№451 ATP). На старте обоих сетов Владислав делал брейк и с комфортным преимуществом продолжал каждую партию до логического завершения.
Кубок Дэвиса
Владислав Орлов (Украина) – Хади Хабиб (Ливан) – 6:4, 6:2
Это была первая встреча теннисистов. Орлов провел второй матч Кубка Дэвиса и впервые победил.
Вторыми на корт в пятницу выйдут Вячеслав Белинский и Бенджамин Хассан.
Украина – Ливан – 1:0.
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