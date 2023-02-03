Украина – Ливан – 1:0. Орлов добыл дебютную победу в матче Кубка Дэвиса

3 февраля началось матчевое противостояние плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Ливана.

В первом матче украинец Владислав Орлов (№385 ATP) в двух сетах переиграл второго номера соперников Хади Хабиба (№451 ATP). На старте обоих сетов Владислав делал брейк и с комфортным преимуществом продолжал каждую партию до логического завершения.

Кубок Дэвиса

Владислав Орлов (Украина) – Хади Хабиб (Ливан) – 6:4, 6:2

Это была первая встреча теннисистов. Орлов провел второй матч Кубка Дэвиса и впервые победил.

Вторыми на корт в пятницу выйдут Вячеслав Белинский и Бенджамин Хассан.

Украина – Ливан – 1:0.