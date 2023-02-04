Украина – Ливан – 3:1. Овчаренко не смог выиграть дебютный матч за сборную
Александр уступил первому номеру команды соперников
В четвертом поединке матчевого противостояния плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Ливана проигравшая встречу команда набрала первое очко.
Лидер ливанцев Бенджамин Хассан (№324 ATP) обыграл Александра Овчаренко (№379 ATP), для которого это был дебютный матч за сборную. Также это был первый матч между соперниками.
Кубок Дэвиса
Александр Овчаренко (Украина) – Бенджамин Хассан (Ливан) – 5:7, 6:7(1)
Отметим, что результат этой встречи не влиял на общий итог, украинцы досрочно победили, первыми завоевав три очка.
Украина – Ливан – 3:1.
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