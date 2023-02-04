Украина – Ливан – 3:1. Овчаренко не смог выиграть дебютный матч за сборную

В четвертом поединке матчевого противостояния плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Ливана проигравшая встречу команда набрала первое очко.

Лидер ливанцев Бенджамин Хассан (№324 ATP) обыграл Александра Овчаренко (№379 ATP), для которого это был дебютный матч за сборную. Также это был первый матч между соперниками.

Кубок Дэвиса

Александр Овчаренко (Украина) – Бенджамин Хассан (Ливан) – 5:7, 6:7(1)

Отметим, что результат этой встречи не влиял на общий итог, украинцы досрочно победили, первыми завоевав три очка.

Украина – Ливан – 3:1.