Первый финал за 4 года. Цуренко обыграла лидера посева в Хуахине

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№136 WTA) добыла еще одну победу на турнире WTA 250 в Хуахине.

В матче 1/2 финала украинка обыграла первую сеяную Бьянку Андрееску из Канады (№42 WTA), которая по ходу матча испытывала проблемы с правым плечом и все же решила сняться.

Хуахин. 1/2 финала

Леся Цуренко (Украина) – Бьянка Андрееску (Канада) – 7:5, 4:0 (отказ)

Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова победила. Предыдущий раз Цуренко играла в финале турнира WTA в Брисбене на старте сезона 2019 года.

В финале Леся сыграет с китаянкой Чжу Линь (№54 WTA). Ранее Цуренко сыграла в пяти матчах за титул на уровне WTA, выиграв четыре таких встречи.

С понедельника Леся вернется в первую сотню мирового рейтинга, если возьмет титул.