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  4. Первый финал за 4 года. Цуренко обыграла лидера посева в Хуахине
WTA
04 февраля 2023, 15:44 | Обновлено 04 февраля 2023, 15:56
3639
15

Первый финал за 4 года. Цуренко обыграла лидера посева в Хуахине

Леся оказалась сильнее Бьянки Андрееску из Канады, которая не смогла доиграть встречу

04 февраля 2023, 15:44 | Обновлено 04 февраля 2023, 15:56
3639
15
Первый финал за 4 года. Цуренко обыграла лидера посева в Хуахине
WTA. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№136 WTA) добыла еще одну победу на турнире WTA 250 в Хуахине.

В матче 1/2 финала украинка обыграла первую сеяную Бьянку Андрееску из Канады (№42 WTA), которая по ходу матча испытывала проблемы с правым плечом и все же решила сняться.

Хуахин. 1/2 финала
Леся Цуренко (Украина) – Бьянка Андрееску (Канада) – 7:5, 4:0 (отказ)

Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова победила. Предыдущий раз Цуренко играла в финале турнира WTA в Брисбене на старте сезона 2019 года.

В финале Леся сыграет с китаянкой Чжу Линь (№54 WTA). Ранее Цуренко сыграла в пяти матчах за титул на уровне WTA, выиграв четыре таких встречи.

С понедельника Леся вернется в первую сотню мирового рейтинга, если возьмет титул.

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Леся Цуренко Бьянка Андрееску WTA Хуахин
Источник Sport.ua
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Комментарии 15
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introvert
Ще рік-два тому був упевнений, що все найкраще в тенісі в Лесі уже позаду. Визнаю, був абсолютно неправий, і знімаю перед Лесею капелюха.
Браво, Леся! Спокійно, впевнено, на досвіді, навіть можна сказати на класі. Чудово підготувалася до суперниці і до її манери гри. Особливо промовистими були напівсвічки Б`янки - з якогось моменту матчу та просто не знала, що іще Лесі протиставити.
Тепер варто сісти поруч з Мартою і добряче їй настукати: бачиш, як треба, перелякана дитино?
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+20
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Andrey_1992
Здуріти можна, ЛЕСЯЯЯЯЯ!!! Я скоріше чекав Костюк, ну молодець, звичайно фінал буде важкий, але віримо!!!
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+16
Stanislav Matusevych
У боротьбі двох кришталевих тенісисток Леся виявилася сильнішою. Так, плече далося взнаки, але саме проти Лесі, а не проти молодшої та потужнішої Марти. Ось і виходить, що перший фінал у 2023-му зароблений силами саме "старої гвардії", а молодь може лише позаздрити. 
Можна замахнутися і на титул. Якщо лікоть витримає, то Чжу Лінь Леся цілком здатна обігрувати.
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+14
Александр Ад
спочатку не йшла гра у Лесі,мабуть вітер заважав і більш потужной суперниці.А потім у Б'янкі стало виходити краще,но це не зламало Лесю і вона продовжала боротися і це принесло ій заслужену перемогу.Браво.Слава Україні!Даешь переможний фінал!
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+11
u6464u
Леся в божественной форме на данный момент,так  как в лучшие годы своей карьеры, в финале также придётся не легко .
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+8
igor semenyk
Старий кінь борозди не портить,Що значить досвід,витримка і спокій,а не психоз,як у Марти.
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+7
Віктор Савчук
Ну Цура, ну молодець! За турнір вже встигла поквитатися за наших дівчат, спочатку за Ястремську, а згодом і за Костюк, а перед тим ще й виграла у свинособаки 🙂
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+7
sportukraina2022
Відео матчу https://www.youtube.com/watch?v=ixE22QPDjMo
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+6
Володимир Коваленко
Жваво говоримо про Костюк , чогось вимагаємо .А пані Леся подає вишукану тенісну страву , щоб отямились і не забувались ! Ура цьому кухару !
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+5
Sashamar
Б'янку шкода. Зайва вага, хоч вона й схудла, звідси схильність до травм. Але це ніяк не применшує досягнення Лесі.
Вчора й Марта могла виграти, аби вийшла грати, а не відбувати номер.
Фінал повинна брати, як не трапиться чогось екстраордінарного. Цей півфінал був сильніший за перший.
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+3
Александр Науменко
До травми абсолютно рівна гра. Сьогодні не пощастило канадійкі. Лесю з перемогою.
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-7
Обсервер Влад
Тут такі усі я бачу в ейфорії, співають дифірамби Цуренко... Хоча самі ж говорять, що суперниця була травмована і навіть знялася з матчу.Прохід на відмові травмованої суперниці - дууууже сумнівне досягнення, м'яко кажучи
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-10
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