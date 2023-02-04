Первый финал за 4 года. Цуренко обыграла лидера посева в Хуахине
Леся оказалась сильнее Бьянки Андрееску из Канады, которая не смогла доиграть встречу
Украинская теннисистка Леся Цуренко (№136 WTA) добыла еще одну победу на турнире WTA 250 в Хуахине.
В матче 1/2 финала украинка обыграла первую сеяную Бьянку Андрееску из Канады (№42 WTA), которая по ходу матча испытывала проблемы с правым плечом и все же решила сняться.
Хуахин. 1/2 финала
Леся Цуренко (Украина) – Бьянка Андрееску (Канада) – 7:5, 4:0 (отказ)
Это была вторая встреча теннисисток, украинка снова победила. Предыдущий раз Цуренко играла в финале турнира WTA в Брисбене на старте сезона 2019 года.
В финале Леся сыграет с китаянкой Чжу Линь (№54 WTA). Ранее Цуренко сыграла в пяти матчах за титул на уровне WTA, выиграв четыре таких встречи.
С понедельника Леся вернется в первую сотню мирового рейтинга, если возьмет титул.
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Браво, Леся! Спокійно, впевнено, на досвіді, навіть можна сказати на класі. Чудово підготувалася до суперниці і до її манери гри. Особливо промовистими були напівсвічки Б`янки - з якогось моменту матчу та просто не знала, що іще Лесі протиставити.
Тепер варто сісти поруч з Мартою і добряче їй настукати: бачиш, як треба, перелякана дитино?
Можна замахнутися і на титул. Якщо лікоть витримає, то Чжу Лінь Леся цілком здатна обігрувати.
Вчора й Марта могла виграти, аби вийшла грати, а не відбувати номер.
Фінал повинна брати, як не трапиться чогось екстраордінарного. Цей півфінал був сильніший за перший.